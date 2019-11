Après le prix Renaudot, Sylvain Tesson reçoit le prix civil du soldat de montagne

Grenoble, France

"Je crois que la montagne guide ma vie. Je crois que mes expériences en montagne inspirent mes écrits" raconte Sylvain Tesson, entre deux dédicaces de ses ouvrages. A l'issue de la remise des prix du soldat de montagne qui l'a vu remporter le prix civil à Grenoble (Isère), le lauréat Renaudot 2019 est affublé par les fans venus en nombre pour discuter avec lui.

"Il a vécu avec les troupes de montagne" - Patrick Moussu, général de division et président du comité d'organisation de la cérémonie de remise des prix.

Quand la thématique de cette édition 2019 des prix du soldat de montagne a été choisie, le nom de Sylvain Tesson comme gagnant pour la partie civile était déjà validé par l'ensemble du jury.

Cette cérémonie a voulu rendre hommage à l'engagement des troupes de montagnes en Afghanistan entre 2002 et 2012. "On a estimé que vu la notoriété de Monsieur Sylvain Tesson, de la qualité de ses ouvrages et le temps qu'il a passé avec les troupes de montagnes, on pouvait lui remettre ce prix" explique Patrick Moussu, général de division et président du comité d'organisation de la cérémonie de remise.

Un engagement avec les combattants de montagne

Sylvain Tesson connait bien le théâtre montagnard. Il en est même fan. "J'y grimpe très souvent. C'est une fenêtre que l'on ouvre sur la beauté et puis c'est une histoire d'amitié" souligne-t-il en compagnie de son sabre militaire qui fait office de récompense.

Et puis c'est grâce aux militaires alpins qu'il va perdurer son amour pour la montagne. Il accompagnera des militaires français en Afghanistan et au Mali, alors en opérations. "Là, j'ai vu tout ce que la montagne pouvait produire, d'excellence, de compétence" raconte-t-il avant de poursuivre : "bien que même sur des terrains qui ne sont pas montagneux, il semblerait que les compétences acquises en montagne sont reversées à leur capacité à se mouvoir, se déployer et à comprendre des zones difficiles".

De ses nombreux voyages à travers le monde, il a tiré des ouvrages qui relatent son parcours, ses expériences, son vécu. Sa vie au quotidien des soldats de montagne en Afghanistan est a retrouver dans Haute tension : des chasseurs alpins en Afghanistan.