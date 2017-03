Après le quai des Orfèvres, Pierre Pouchairet rafle le prix de la ville de Châteauroux

Le 21ème prix Guy Vanhor du meilleur roman est attribué à Pierre Pouchairet pour son livre "A l'ombre des patriarches".

Le jury du prix de la ville de Châteauroux s'est à nouveau réuni pour récompenser un auteur originaire du Berry ou départements limitrophes.

Dans la catégorie roman-fiction c'est l'oeuvre de Pierre Pouchairet qui a remporté le prix Guy Vanhor à une large majorité. Cet ancien policier a déjà raflé le prix du quai des Orfèvres 2017 pour son livre "Mortels trafics". Cette fois c'est son romain "A l'ombre des patriarches" aux éditions Jigal qui est distingué par le jury castelroussin. Dans la catégorie documentaire, le prix Eugène Hubert revient cette année au livre sur " Le Prieuré et le bourg Saint Marcel du 12ème au 18 ème siècle" co écrit par Anne et Lionel Bazin, ainsi qu'Anne Dumasy aux éditions Association de Sauvegarde du Bourg Médiéval de Saint-Marcel.

Chacun des vainqueurs recevra 750 euros pour son oeuvre. La remise des prix se fera le samedi 25 mars à 1 h à la Médiathèque de Châteauroux en présence du maire Gil Avérous.