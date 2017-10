VIDÉO - Après le tournage de "Knock", Omar Sy est tombé amoureux de la Drôme

Après l'avoir tourné en grande partie dans la Drôme, à Châtillon-en-Diois, Omar Sy est venu présenter, mercredi soir, en avant-première au Pathé de Valence, son dernier film "Knock". L'acteur en a profité pour confier au public à quel point il était tombé sous le charme de notre département.

Omar Sy s'était promis de revenir dans la Drôme, c'est chose faite. Après avoir tourné un mois entier dans la Drôme en août dernier pour le film "Knock", réalisé par Lorraine Lévy, l'acteur est venu présenter le film en avant-première, ce mercredi soir à Valence. "C'est un vrai plaisir de revenir ici déjà pour revenir dans un région qu'on a beaucoup aimé" a-t-il déclaré entre deux portes, ce mercredi soir, "mais surtout pour revoir les habitants du village de Châtillon-en-Diois qui nous ont super bien accueillis, qui ont pris part au film aussi. Il y en a beaucoup qui ont fait de la figuration. Donc on est hyper contents de pouvoir leur montrer le film".

On a été super bien accueillis à Châtillon-en-Diois !"

L'équipe du film et l'acteur seront en effet présents jeudi après-midi, à Die pour une autre projection drômoise en avant-première, au cinéma Le Pestel. La salle diffusera le film deux fois, une fois à 15h30 pour les seuls figurants drômois du film et une fois à 18 heures pour tout public. Revoir les figurants, "c'est un moment qu'on attendait vraiment et donc on est hyper contents d'être là" a confié Omar Sy.

Les habitants, on les a embêtés pendant un mois, per-son-ne n'a râlé !" - Omar Sy

"On sait ce que c'est un tournage, (...), c'est très encombrant ! Et là on a tout pris, l'espace, on les empêchait de passer, on a bloqué des rues, (...), on vivait chez eux" insiste la personnalité "préférée des Français" avant de souligner, presque étonné, "per-son-ne n'a râlé une fois !Ils étaient patients, hyper sympas. C'est donc vraiment un plaisir de pouvoir leur montrer le film, leur expliquer pourquoi on les a embêtés pendant un mois !"

Omar Sy face à la salle (comble) du Pathé de Valence, mercredi soir. © Radio France - Nathalie Rodrigues

D'autant que le village a un rôle très important dans le film. Le docteur Knock, un charlatan devenu médecin, arrive pour s'y installer et le film conte sa manière de s'intégrer au village. C'est ce qui a plu à Omar Sy dans ce rôle "j'aimais bien ce message de cet étranger qui arrive et de comment il est accueilli par les autres" résume-t-il, avant de conclure, mystérieux "le docteur en venant chercher quelque chose va trouver autre chose et c'est ça qui me plaît".

La Drôme, c'est une "découverte... Je me suis juré que je montrerai cette région à mes enfants" - Omar Sy

Ce tournage reste donc un excellent souvenir, d'autant qu'il a permis à l'acteur de découvrir la Drôme "j'ai découvert avec ce tournage là. Je me suis juré que je montrerai cette région à mes enfants et je le ferai. C'est vraiment très très joli (...) Je peux vous dire que je reviendrai pas seulement pour montrer des films", mais bien en vacances, promet-il. En début de promotion pour ce nouveau film, "Knock", dont il assure le rôle principal, Omar Sy aura sans doute bien besoin de repos une fois la tournée promotionnelle terminée. Car le film, qui sortira en salles le 18 octobre prochain, est pour l'instant, bien accueilli par le public. Même si Omar Sy, un "peu superstitieux sur ces choses là" préfère "rester discret".