Après le vélo, voici le paddle en location libre service testé cet été sur la plage de Pornic

Le paddle, l'un des sports nautiques et de glisse le plus simple qui soit. Accessible et populaire, sauf que la planche mesure souvent plus de 3 mètres de long, l'objet est donc encombrant. Même le paddle gonflable pèse son poids. "J'ai grandit ici à Pornic, j'ai commencé par faire de la voile et puis le surf, le kite, le paddle. C'est comme ça que l'idée est arrivée. Comment se faire plaisir avec le moins de contraintes possibles". Nicolas Roche**, 25 ans**, ingénieur diplômé du Cesi à Saint-Nazaire, a donc imaginé ce prototype, positionné judicieusement entre la plage de la Noëveillard à Pornic et le parking longeant le port de plaisance. Ca fonctionne comme les vélos en libre service. Un numéro de carte bancaire et le tour est joué. La grille s'ouvre et on peut décrocher son paddle. Pour le retour, il suffit de flasher le code de la pagaie pour déverrouiller la porte.

La borne sera démontée le 7 septembre mais à terme, "on peut très bien imaginer en implanter un peu partout sur la littoral d'avril à octobre". Nicolas Roche rêve tout haut. Mais la réalité n'est pas loin. Avec 60.000 euros de fonds propres et plus de 20.000 euros de subventions publiques, le jeune chef d'entreprise qui a baptisé sa société Playa Rent ne travaille qu'avec des entreprises locales. Les paddles viennent de Vannes, l'affichage de Vendée, l'assemblage de Laval. Et le jeune homme a déjà décroché un contrat avec la Région pays de la Loire et l'office de tourisme de Pornic "pour installer des puces sur les paddle, l'usager sera ainsi géolocalisé et donc davantage sécurisé". Avec un tel système, Pornic Agglo réfléchit à étendre le dispositif. "Pour permettre aux vacanciers de voir Pornic de la mer mais aussi pour éviter la concentration des touristes sur un même endroit".

"dès qu'il fait beau, les paddles sont loués non stop"

Alors que la plage semble désertée en ce mardi matin un peu gris, Nicolas garde le sourire. "C'est très prometteur. On va peaufiner encore un peu les casiers pour les rendre encore plus simple à manier, mais c'est bien le début de l'aventure". A ses côtés, Flavie, employée cet été pour aider les premiers clients et faire par la même occasion une étude de marché confirme : "c'est vrai que nous sommes dépendants de la météo, certains jours, c'était trop dangereux, les bornes restaient fermés mais dès qu'il faisait beau, tous les paddle étaient loués souvent non-stop". Et le matériel est resté intact, pas de dégradation. "Les gens sont vraiment respectueux et curieux surtout".

Une borne, six paddle, 15 euros de l'heure. Il suffit d'une carte bancaire pour déverrouiller la porte. Aucune dégradation, aucun accident cet été. © Radio France - Hélène Roussel

Avec au mieux une vingtaine d'heures de location par jour à raison de 15 euros de l'heure, Nicolas affiche sa confiance : "rendez-vous l'été prochain"!