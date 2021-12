Après les fêtes, pas question pour ces Rémois d'abonner le sport

Malgré la pluie et les excès des fêtes, ils ont renfilé les baskets. Rencontre avec ces sportifs rémois.

Il pleut pourtant en continu sur les Hautes Promenades, dans le centre de Reims. Pas de quoi décourager Michel, coureur depuis 40 ans. "Je fais entre 40 et 80 km par semaine, je nage 3 km par semaine", énumère-t-il en riant, la capuche tombant devant les yeux. Un footing presque sans effort pour cet homme qui n'est pas coutumier des excès.

Un peu plus loin, slalomant entre les flaques, Marie. "J'aurai couru dans tous les cas, mais ce matin, c'est encore plus nécessaire", rigole-t-elle. Une manière aussi _"d'embrasser 2022_" pour elle, pour qui le sport a été important psychologiquement cette année.

De l'autre côté du parc, Mehdi court pour s'occuper. "Je viens d'arriver ici, j'ai pas beaucoup d'ami, alors je fais du sport !" Derrière lui, un autre coureur est loin d'avoir été découragé par la pluie. "Quand on court, on a chaud, et l'eau ça rafraichit", plaisante-t-il.

Au niveau des barres de tractions, Rachid et Humphrey enchainent les exercices. Les deux jeunes hommes sont des sportifs réguliers. Pour le premier, c'est une façon d'éliminer ce qu'il a pris la veille. Pour le second, peu importe le jour et la météo, il faut s'entrainer, même si pour aujourd'hui, c'est une "séance détente"... avec de nombreux exercices malgré tout.

Et si vous aussi vous ambitionnez de vous mettre ou remettre au sport, il est important d'y aller progressivement, pour éviter tout risque de blessures.