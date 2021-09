Après les JO de Tokyo, les frères Mawem ont ouvert une salle d'escalade à Colmar

Les frères Mawem, qui se sont illustrés cet été aux JO de Tokyo, ont ouvert depuis le mois de septembre, leur salle d'escalade à Colmar, elle porte d'ailleurs leur propre nom.

Ils ont repris l'ancien "bloc and wall ", rue Jacques Daguerre, dans la zone industrielle. C'est un espace de 1.500 mètres carrés, refait à neuf et au goût du jour, par les deux frères et leurs équipes.

Faire goûter l'escalade à tous

Les grimpeurs de tous niveaux sont les bienvenus. Fait rare dans ce genre d'installation, ils peuvent pratiquer dans un même lieu, les trois disciplines de l'escalade : le bloc, la difficulté et la vitesse. Il y a aussi un espace dédié aux enfants, pour donner le goût aux plus jeunes.

Une salle d'escalade où l'on peut pratiquer trois disciplines © Radio France - Guillaume Chhum

Un rêve devenu réalité pour les frères Mawem Copier

C'est donc un rêve de plusieurs années qui se réalise pour les deux frères. Ils souhaitaient fortement installer une structure d'escalade pour tous en Alsace, eux qui ont commencé cette discipline à Village-Neuf, dans le sud du Haut-Rhin.

Les JO de 2024 en ligne de mire

Cette salle permettra aussi d'attirer des jeunes talents qui veulent se lancer. " En Alsace, il y a des petits jeunes très forts qui font de la compétition. On veut les attirer pour qu'ils puissent continuer à faire leurs études en Alsace, continuer à progresser ici et être dans le haut niveau," explique Mickaël Mawem.

Cette structure servira aussi de centre d'entraînement pour les frères Mawen. Ils ont aussi dans leur ligne de mire les JO de 2024 à Paris.

Ils souhaitent également dans les années à venir, ouvrir d'autres salles à Strasbourg puis dans le sud du Haut-Rhin, ainsi que dans d'autres villes françaises, pour transmettre le goût de l'escalade, devenue discipline olympique depuis les JO de Tokyo cet été.