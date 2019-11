Après Limoges, une boutique 100 % Harry Potter a ouvert à Brive

Brive-la-Gaillarde, France

"Les fans veulent continuer la saga". C'est cette certitude qui a poussé Nicolas Rondin à créer en 2017 avec son épouse l'enseigne Sweets, une chaîne de boutiques totalement dédiées aux produits dérivés de la saga Harry Potter. Et c'est à Brive qu'il a choisi d'ouvrir son neuvième magasin. Il est situé en plein centre-ville, rue du Lieutenant-Colonel Farro. Dès la vitrine l'univers du héros magicien est bien là. Y trône en majesté le balais Nimbus 2000 sur lequel Harry remporte toutes les parties de Quidditch.

1300 références

Le local fait 50 mètres carré. "Quand j'ai commencé j'avais à peu près 300 références. J'en ai maintenant 1300" précise Nicolas Rondin. "Tout vient de la saga Harry Potter ajoute, le responsable de la boutique briviste, Sacha Martin. _Ça peut aller du poster à l'objet de collection, on peut trouver des baguettes magiques, des coupes, des figurines". Sans oublier les bonbons magiques et aux ingrédients parfois étranges voire peu ragoutants. "Il y en a pour tous les goûts",_ plaisante le responsable. Et malgré des prix qui peuvent aller haut, les fans ne boudent pas leur plaisir et leur porte-monnaie.

Des magasins plus grands

Nicolas Rondin reste discret sur les chiffres mais il confesse que les ventes sont au rendez-vous. Et même dans une ville moyenne comme Brive il y a le potentiel. "On a fait le test dans d'autres villes similaires. On est à Poitiers, on vient d'ouvrir Bourges et Périgueux et c'est impressionnant." D'autant que, fait remarquer lui-même le patron, "on a un petit monopole". Cela marche tant que Nicolas Rondin cherche à agrandir ses premières boutiques, ouvertes dans des petits locaux. Il vient ainsi d'ouvrir le nouveau site de Clermont-Ferrand, sa première boutique, de 140 mètres carré sur 3 niveaux. Et il veut déménager également son magasin de Limoges à l'étroit actuellement et qui "marche très bien' dit-il.

