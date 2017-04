Après Paris et l'Asie, l'exposition "Gaumont, 120 ans de cinéma" pose ses valises à Angoulême

A partir du 4 juillet prochain, l'exposition "Gaumont, 120 ans de cinéma" s'installe à Angoulême jusqu'à fin décembre. Avant d'arriver dans les studios Paradis, l'exposition a été présentée à Paris et en Asie.

L'exposition "Gaumont, 120 ans de cinéma" s'installe à Angoulême à partir du 4 juillet prochain. Après le studio 104 à Paris, et une tournée en Asie, à Singapour, en Corée notamment, cette exposition pose ses valises à Angoulême jusqu'à fin décembre 2017. Cette exposition retrace l'histoire de Gaumont, société française de production et de distribution cinématographique, à travers les films qui ont fait son succès et sa renommée.

Si l'exposition Gaumont débarque à Angoulême, c'est grâce, notamment aux délégués généraux du Festival du film Francophone d'Angoulême, Marie-France Brière et Dominique Besnehard. Selon Dominique Besnehard, invité ce lundi 17 avril sur France Bleu La Rochelle, "il y avait ce musée Studios Paradis qui avait été fait il y a une dizaine d'années et qui n'a jamais ouvert car il y a eu une mauvaise organisation. Tout ça c'était un gâchis total".

> "On est investi dans la ville, on est parachuté pour faire un festival que fin août" - Dominique Besnehard

Dominique Besnehard se souvient que pour sa première fois à Angoulême, il avait été marqué par les studios Paradis et qu'il avait demandé pourquoi il n'était pas utilisé. On lui avait répondu qu'il fallait de l'argent et des idées pour l'utiliser. Les deux délégués généraux du Festival ont donc travaillé sur le projet et quand ils ont vu l'exposition "Gaumont, 120 ans de cinéma" au 104 à Paris, ils se sont dit que ce serait une exposition qui pourrait parfaitement intégrer les lieux.

Selon Dominique Besnehard, cette exposition rassemble "des décors, des costumes, des extraits de films, tout le parcours, l'histoire de Gaumont. C'est la plus grande usine de cinéma en France, le plus grand studio. Il y a Pathé aussi, c'est tout une histoire". Dominique Besnehard porte beaucoup d'espoir pour faire d'Angoulême une ville majeur en terme de cinéma : "Il y a quelques années, on s'était moqué de moi quand j'avais dit qu'Angoulême soit cinecitta. Mais il faudrait vraiment qu'on se le dise. A Angoulême en hiver, il y a le festival de la BD, il y a de plus en plus de tournages et l'été il y a le Festival du Film, il faudrait que vraiment qu'on se dise en France qu'il y a l'équivalent de cinecitta à Angoulême".

Dominique Besnehard souhaite que des expositions se succèdent aux Studios Paradis : "Ce que j'aimerais, c'est que cela devienne un peu un rendez vous pour la France entière, pour ceux qui n'ont pas pu se rendre à Paris, qu'ils puissent venir à Angoulême. J'aimerais que tous les 18 mois, il y ait un rendez-vous de cinéma dans ces lieux. Cela pourrait être aussi la chanson, je sais qu'il y a une exposition Dalida à Paris, on pourrait l'envisager dans les Studios Paradis".

Le Festival du film francophone d'Angoulême fête ses 10 ans cette année, il aura lieu du 22 au 27 août prochain. L'exposition "Gaumont, 120 ans de cinéma", ouvre à partir du 4 juillet prochain et jusqu'à la fin du mois de décembre aux Studios Paradis à Angoulême.