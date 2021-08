Après plus de 6000 kilomètres à vélo en Amérique, retour à l'Houmeau pour la famille Cayzac

La famille Cayzac à leur arrivée ce dimanche midi à l'Houmeau, après un long périple de plus de 8 mois à vélo en Amérique. De droite à gauche, Clélia, le papa Célian, Côme et Aurélie la maman.

Retour au bercail. Après plus de 8 mois passés à vélo sur les routes de l'Equateur, du Mexique, des Etats-Unis ou encore du Canada, la famille Cayzac est revenue ce dimanche 22 août en début d'après midi à l'Houmeau près de La Rochelle. Partis le 6 décembre 2020 après plus de deux années de préparation pour préparer ce projet, Célian, sa femme Aurélie et leurs deux enfants Clélia et Côme viennent de boucler plus de 6000 kilomètres à vélo. Et même ... un peu plus.

C'est la maman qui annonce le kilométrage final. "C'est moi qui avait le compteur kilométrique, je peux donc vous dire que l'on a bouclé 6634 kilomètres."

Compteur kilométrique de la famille Cayzac partie en vélo en Amérique depuis le 6 décembre 2020. © Radio France - Gérald Paris

Fierté et émotion d'une famille applaudie par une douzaine de personnes venues les accueillir au Parc du 14 juillet à l'Houmeau. Des amis, des voisins qui saluent la performance, comme Benoît. "On les a suivi avec beaucoup plaisir sur leur blog tout au long du périple. C'est incroyable, ce qu'ils ont fait. Cela donne presque des idées de tout lâcher pour partir aussi."

Pas de Panama à cause du COVID 19

Un voyage en pleine crise sanitaire, en décembre dernier, mais qui heureusement n'a pas trop contrarié leur progression. Pour Célian, le papa, "L'idée, c'était de partir de l'Equateur pour rallier le Canada. _Seul le Panama avait ses frontières fermées à cause du coronavirus_, mais pour le reste, çà va, on a dû multiplier les tests PCR ou antigéniques, mais on est passé."

Reste maintenant des souvenirs magiques. Pour Côme, "Ce qui était incroyable, c'était le "Fuego" un volcan en activité au Guatemala. _De nuit, les éruptions sont magiques. On a dormi pas très loin. C'était impressionnant." U_ne famille marquée aussi par les temples Maya au Guatemala.

Familles Cayzac au Guatemala au pied d'un site Maya. - Famille Cayzac

Plus d'eau en plein Mexique

Quelques moments galères reviennent aussi, comme ces journées de très fortes chaleur au Mexique, ces pistes avec du sable et des cailloux, et des réserves d'eau qui diminuaient. "C'était tendu, on n'avançait pas. Mais heureusement en soirée, on a trouvé un point d'eau dans un refuge pourtant fermé. On était parti avec 16 litres d'eau en début de journée. On n'avait plus rien, on s'est rechargé in extremis."

"On peut vivre avec peu de choses" - Clélia, 11 ans -

Des souvenirs d'un périple en famille hors du commun. L'heure de cours quotidienne des parents de math ou de français est à oublier. Clélia et Côme vont reprendre le chemin des salles de classe à la rentrée, tous les deux très heureux de retrouver leur camarade. Avec une vision du monde un peu changée par ces huit mois à l'autre bout de la planète. Pour Clélia "Ces rencontres nous ont montré qu'il y a plein de gens qui vivent différemment qu'en France, et surtout, que l'on peut vivre avec peu de choses". Une pensée philosophique, qui lui servira sans doute plus tard. Pour le moment elle s'apprête à rentrer en 5ème.