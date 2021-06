Après près d'un siècle loin de la France, le tableau de Monet "La ville de Dieppe" vendu aux enchères à Tours

On appelle cela une "vente évènement". Un tableau de Claude Monet est mis aux enchères ce dimanche en Touraine, au château d'Artigny. Un tableau singulier à plus d'un titre. Tout d'abord car il s'agit de l'un des très rares peints à Dieppe, ensuite parce qu'il ne fait pas partie d'une série et enfin parce qu'il marque un tournant dans la vie de l'artiste.

"La ville de Dieppe" a été peint en 1882. A cette époque, Claude Monet est veuf, son travail n'est pas reconnu et il est poursuivi par les huissiers. Il part donc pour un séjour dans la région dieppoise et c'est à son retour à Paris qu'il découvrira que ses toiles se vendent.

Claude Monet n'a jamais voulu vendre ce tableau de son vivant. "La ville de Dieppe" a passé la seconde moitié du vingtième siècle aux Etats-Unis (il a été exposé au MoMA à New-York), puis dans des collections privées en Suisse et dernièrement au Japon.

Il est enfin de retour en France, au moins pour la vente - ce qui est déjà rare

Ce sont les commissaires-priseurs Philippe et Aymeric Rouillac qui organisent les enchères. Ils ont saisi cette opportunité pour faire un très beau cadeau aux Dieppois : ils ont ramené l'œuvre dans la ville, le temps d'une journée, à l'endroit exact où elle a été peinte. "On a alors pu comprendre que l'herbe jaune sur le tableau était en fait un champ de boutons d'or", s'émerveille Aymeric Rouillac.

La vente a lieu ce dimanche 6 juin à partir de 16h. Elle peut être suivie gratuitement en ligne sur le site Internet des commissaires-priseurs. La mise à prix est d'un million d'euros mais le tableau pourrait atteindre deux millions d'euros. Avec l'espoir qu'il revienne pour quelques décennies, au moins, en France..