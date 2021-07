Après quatre ans de silence, l'orgue de l'abbatiale de Saint-Sever retrouve de la voix

Cela faisait 4 ans que l'orgue de Cavaillé-Coll dans l'abbatiale de Saint-Sever était muet. Pour cause de restauration. Ce samedi 24 juillet , à 21h, l'orgue fera à nouveau résonner ses notes à l'occasion d'un concert donné par Matthieu de Miguel, spécialiste des XIXe et XXe siècles. Au programme, des pièces de Vierne, Gigout, Widor, Jougen et Saint Saens.

Philippe Carrère est l'organiste titulaire de l'abbatiale de Saint-Sever et ce concert est important. "Quatre ans, c'est très long parce que quand on est passionné d'orgue, il est évident qu'on a peu d'occasions ici dans la région d'avoir des concerts d'orgue. Donc c'est vrai que retoucher un véritable orgue, un orgue à tuyaux est vraiment une émotion très grande."

Classé aux monuments historiques

En 1898, Aristide Cavaillé-Coll construit un orgue de 36 jeux sur 3 claviers/pédalier dans une esthétique romantique dans les buffets XVIIIème. En 1911, les buffets de l'orgue sont classés aux Monuments Historiques. La partie instrumentale le sera en 1976. Quatre ans plus tard, le facteur dacquois Robert Chauvin restaure à l’identique l’instrument. Puis en 2020, les facteurs Pellerin et Uys effectuent un relevage général de l’orgue.

L'instrument, vieux de 123 ans peut encore avoir de belles années devant lui. "Il faut juste qu'il y ait encore un public qui s'intéresse à cet instrument, espère Philippe Carrère. Que le public s'intéresse à notre patrimoine architectural et aussi musical. "