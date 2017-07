Après Royal de Luxe, les 500 ans du Havre continuent avec Pierre et Gilles, les Grandes Voiles, Monet, etc.

Les Géants de la compagnie Royal de Luxe ont été accueillis par plus de 600.000 personnes dans les rues du Havre début juillet. Et après ? Les festivités des 500 ans de la ville portuaire se poursuivent avec expositions, rassemblement de grands voiliers et autres rendez-vous passionnants.

Les Géants de Royal de Luxe étaient un rendez-vous phare des festivités organisées pour les 500 ans de la ville du Havre. Le public n'a pas raté le coche avec plus de 600.000 personnes le week-end des 7, 8 et 9 juillet. Mais "Un été au Havre" continue jusqu'au 8 octobre 2017 et au-delà. Le Havre, en pleine renaissance, attend encore des visiteurs pour toute une série de rendez-vous artistiques et maritimes jusqu'à l'automne.

1/"Pierre et Gilles. Clair-obscur"

Des portraits photo pop dans des cabanes de plage typiques du Havre : l'exposition du couple d'artistes Pierre et Gilles se poursuit jusqu'au 20 août au Musée Malraux (le Muma).

Pierre et Gilles exposent au Muma jusqu'au 20 août. © Radio France - Isabelle Lebrun

2/Les Grandes Voiles

Du 31 août au 3 septembre, les plus grands voiliers du monde s'amarreront autour du bassin Paul Vatine au Havre. Au programme : parade des voiliers, marins en goguette sur le port et défilé des équipages. Ces bateaux arrivent au Havre au terme d'une double transatlantique, la Tall Ships Regatta.

A Québec, lors d'une étape de la Tall Ships Regatta en juillet 2017. © AFP - Alice Chiche

3/"Impression(s), soleil"

Après l'expo Pierre et Gilles, le Muma accueille du 10 septembre au 8 octobre une nouvelle exposition exceptionnelle dans le cadre des 500 ans du Havre. Le chef d'œuvre de Claude Monet Impression, soleil levant, peint sur le port du Havre est exposé pour la première fois dans sa ville "natale". Le tableau est un prêt rarissime du musée Marmottan Monet à Paris. il sera entouré d'une trentaine d'œuvres de cinq artistes (Turner, Le Gray, Boudin, Vallotton, Dufy).

Claude Monet, Impression, soleil levant, 1872, huile sur toile, 50 × 65 cm, Paris, Musée Marmottan Monet, don Victorine et Eugène Donop de Monchy. - Bridgeman images

4/Le Queen Mary 2

Le mythique paquebot de croisière fera escale au Havre pour quelques heures avant de prendre la direction de New-York le 14 septembre pour une traversée spéciale "500 ans du Havre".

Le Queen Mary 2 en juin à Saint-Nazaire. © Radio France - Pascal Cléro

5/La Transat Jacques Vabre

Plus loin dans l'automne, le port du Havre connaîtra un nouveau temps fort avec le départ de la Transat Jacques Vabre 2017 : un rendez-vous marin et sportif avec des voiliers géants (monocoques et multicoques) et leurs équipages. Le départ de la course sera donné le 5 novembre.

La Transat Jacques Vabre prendra le départ du Havre le 5 novembre 2017. © AFP - Charly Triballeau

6/etc.

Les 500 ans du Havre ce sont aussi des installations artistiques qu'on peut découvrir tout au long de l'été en parcourant la ville : cabanes de plages colorées par Karel Martens, catène de containers par Vincent Ganivet, installation gigantesque de laine tissée dans l'église Saint-Joseph par Chiaru Shiota, ou encore le Temple aux 5000 vœux où l'on se recueille après avoir embarqué sur un petit esquif pour atteindre un îlot au milieu du bassin de la Barre.