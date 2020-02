Après son premier film, Michel Denisot prépare un film ou une série sur le football

Michel Denisot ne perd pas de temps. Trois mois après la sortie au cinéma de son premier film "Toute Ressemblance", il travaille déjà sur un nouveau projet. "J'ai pris beaucoup de plaisir et j'ai envie d'en faire un autre. D'ailleurs, je suis en train d'en commencer un autre. Pour l'instant, c'est embryonnaire. Il est plus question que je fasse une série pour les plateformes qu'un film", annonce-t-il au micro de France Bleu Berry. Après avoir évoqué les coulisses de la télévision dans son film, ce nouveau projet devrait parler de l'autre passion de Michel Denisot : le football. "Je fais ça dans les univers que je connais. Donc après la télé, ce sera peut-être le foot. Faire l'envers du foot comme j'ai fait l'envers de la télé", précise Michel Denisot.

L'ancien présentateur du Grand Journal de Canal + est aussi revenu sur l'accueil de la presse et du public pour son premier film "Toute Ressemblance", sorti en salles le 27 novembre 2019. "Il y a eu des critiques sévères et d'autres qui ne l'étaient pas. Le public se fait son opinion et un film a une longue histoire. Il y a la sortie en salles, après en DVD, après en VOD, après à la télévision. Ça marche aussi pas mal dans les pays francophones", explique Michel Denisot.

"C'était une expérience extraordinaire. Je pensais que jamais ça ne m'arriverait. C'est un investissement, c'est un travail très collectif avec beaucoup de participants. C'est comme la victoire d'une équipe de foot", ajoute Michel Denisot.