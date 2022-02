Après son prix Goncourt, le Nancéien Nicolas Mathieu sort "Connemara" : "Content et un peu anxieux"

Après le succès de 'Leurs enfants après eux", Goncourt 2018, Nicolas Mathieu sort ce mercredi son troisième roman, "Connemara" (Actes Sud). L'écrivain nancéien y dresse le destin d'un homme et d'une femme originaires de Lorraine que visiblement tout oppose.

Un roman attendu, tant l'écrivain lorrain fait désormais partie du paysage littéraire français et international. Sur France Bleu Lorraine, Nicolas Mathieu se dit "content d’être arrivé à faire un autre roman et un peu anxieux de la réception. On sait qu’on est attendu au tournant après ce prix".

"Connemara" s’ancre une nouvelle fois en Lorraine. "J’essaie juste de faire des romans qui sonnent de manière réaliste et le plus simple pour moi, le plus honnête comme démarche, c’est de parler de ce que je connais le mieux. En l’occurrence, les endroits où je suis né, j’ai grandi et où je vis aujourd’hui", confie l'auteur.

"Pris comme dans les phares d'une voiture"

Nicolas Mathieu reconnaît qu'il faut "attendre d’atterrir pour se remettre à écrire. Le Goncourt est un peu une ombre qui plane au dessus de la tête. La difficulté, c’est qu’on passe en une semaine de 5 000 lecteurs à 400 000, qu'il y a une très forte exposition, c’est très soudain. On se sent un peu pris comme dans les phares d’une voiture. Après, quand on écrit, on est un peu à poil devant sa page. Il faut faire le job".

On ne se dit pas : je vais écrire avec un monocle et des gants blancs parce que j’ai reçu cette onction suprême ! (rires)

Nicolas Mathieu conclut : "Ça fait maintenant quatre ans, j’ai eu le temps de redescendre et de rechausser mes baskets si j’ose dire ! De ne plus me prendre tant que ça pour le Goncourt !"