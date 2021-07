Après trois années de galères, le festival Les Mouillotins à Saint-Poix dévoile sa programmation 2021 !

À Saint-Poix, dans le sud-ouest de la Mayenne, on compte bien faire la fête le vendredi 27 et le samedi 28 août 2021. Malgré le contexte sanitaire, les organisateurs du festival Les Mouillotins ont dévoilé la programmation de l’événement ce mardi 6 juillet à midi sur leurs réseaux sociaux. Un évènement qui prend cette année la forme de soirées estivales.

Un film sur le terrain de foot du village

Le vendredi, place à la musique, Avec le chanteur de pop et de rap Mr Giscard, mais aussi du rock psychédélique avec Brama et le collectif Klon qui se produiront sur scène. Le samedi 28 août, le traditionnel marché des créateurs sera accessible gratuitement place Flandres-Dunkerque. La soirée sera ensuite payante avec trois artistes partageant le goût du voyage : Literoy, Lo'jo et Kumbia Boruka. À noter que le dimanche, le comité des fêtes de Saint-Poix proposera un cinéma de plein air et diffusera le film Edward aux Mains d'Argents de Tim Burton, sur le terrain de foot de la commune.

Depuis 2018, le festival des Mouillotins, qui d'habitude se déroule en juin, a connu plusieurs galères. Il y a trois ans, des pluies diluviennes s'étaient abattues sur Saint-Poix et sur le site du festival. Les organisateurs avaient été contraints d'annuler. L'année suivant il avait fallu la solidarité des Mayennais et des acteurs locaux pour maintenir les spectacles (4.000 euros de dons avaient été récoltés). L'an dernier c'est évidemment l'épidémie de coronavirus qui a empêché la tenue du festival. Cette fois-ci en 2021, c'est la bonne !

Cette année c'est payant !

Habituellement, le festival Les Mouillotins est un événement gratuit jusqu'à 22h (ensuite il faut payer 10 euros), mais à la vue des difficultés des années passées, les organisateurs ont décidé cette année de rendre l’événement payant. Moins de 1.000 festivaliers sont autorisés à venir contre 5.000 habituellement, ce qui engendrera des baisses de recette au niveau de la restauration. "Il a donc fallu compenser ce trou dans la raquette avec la création d'une billetterie" explique l'organisation. La billeterie en ligne est ouverte sur mouillotins.fr.