Après trois ans d'absence, le Free Music Festival signe son grand retour à Montendre

Angèle, Big Flo et Oli, Suzanne ou encore le rappeur Hamza, cette année 40 artistes se produisent au Free Music Festival, le long des berges du lac de Montendre, dans le sud de la Charente-Maritime. Après trois ans d'absence à cause de la crise sanitaire et des risques incendies, cette édition signe le grand retour du festival. "L'enjeu, c'est de retrouver notre public", annonce Samuel Vincent, l'organisateur. Programmation, ateliers, accessibilités, nouveautés… Les équipes ont mis les bouchées doubles pour faire revenir les festivaliers.

"On a vraiment du s'adapter au nouveau public"

En 2019, la moyenne d'âge des festivaliers était de 25 ans, "quatre ans après, ces personnes-là ont évolué, comme leurs goûts musicaux, et la nouvelle génération est arrivée sans connaître notre festival", explique Samuel Vincent. Tout l'enjeu est ici : "on a dû s'adapter à ce public très précisément pour créer chez lui, l'envie de faire partie de l'événement" poursuit l'organisateur. L'adaptation passe par la programmation : des têtes d'affiches comme Angèle, Big Flo et Oli, Hamza ou encore Jain, mais aussi des artistes de la nouvelle scène comme Suzane ou le groupe Amorce.

Entre rap et pop sur les scènes principales, une scène électro et techno s'est installée au plus près de la plage. "C'est une nouveauté, pour notre retour on a voulu mettre à l'honneur les musiques émergentes et alternatives", détaille l'organisateur. Le spectacle sera assuré en après-midi et après les concerts, de 3h à 6h du matin.

Des billets à prix raisonnable

"Même si on n'a pas programmé pendant trois ans, les prix des billets n'ont pas changé", affirme Samuel Vincent. Ses équipes et lui ont mis un point d'honneur là-dessus, "cette année on a augmenté le nombre de places mises à la vente sur le Pass Culture pour que les étudiants puissent venir", explique l'organisateur. Après l'annulation de dernière minute de l'année passée, beaucoup achètent leur place au dernier moment, de peur que le schéma ne recommence.

Le pass pour une journée coûte 46 euros, celui pour deux jours est à 79 euros et celui pour trois jours est à 105 euros.

