Après un an de gratuité, la fréquentation des musées municipaux d'Avignon explose

Depuis le printemps dernier, les cinq musées municipaux d'Avignon sont gratuits. Cela a permis de faire venir de nouveaux visiteurs : 150.000 en un an, soit 70% d'augmentation.

Avignon, France

Cela fait 1 an que les cinq musées d'Avignon sont gratuits, pour tous, tout le temps. Douze mois plus tard, l'expérience est un succès. En un an, 150 000 visiteurs ont poussé la porte des musées municipaux Calvet, Lapidaire, Requien, du Palais du Roure ou du Petit Palais, soit une augmentation de 70% du nombre de visites.

Développer l'offre commerciale autour des musées

Cécile Helle, la maire d'Avignon salue un "bilan positif. L'idée était de booster la fréquentation. On a réussi à toucher le public local autant que les touristes". Pas question pour la mairie de songer à un retour au payant. Selon la conservatrice en chef du patrimoine et directrice du musée Calvet, Odile Cavalier, il vaut mieux développer une offre commerciale des boutiques, autour des musées.

Cette gratuité est possible grâce aux subventions publiques injectées par la mairie dans ses cinq musées, et grâce à l'aide de mécènes. La fondation Calvet prête régulièrement des œuvres au musée du même nom et fait des dons.