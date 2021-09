Après un été mitigé, l'UCPA sport station du Grand Reims cherche son rythme de croisière

Il y a eu la frénésie des débuts en juin. "On a eu jusqu'à 800 personnes devant le site en attente et à gérer donc l'engouement était là", sourit Eleonore Delodde, responsable d'exploitation à l'UCPA sport station Grand Reims qui a ouvert ses portes pleinement -sans jauge réduite liée aux mesures sanitaires- depuis le 9 juin. Mais force est de constater que le démarrage n'est pas facile.

En septembre, on lance vraiment la machine -- Théo Cupcic

La faute à une météo estivale particulièrement pluvieuse et maussade en juillet et août. Ce qui a un impact sur la partie piscine. Les objectifs annuels tournent autour de 2.000 personnes en moyenne par jour dans l'établissement, que ce soit pour la piscine, les sports de raquette ou l'espace balnéo (...) mais ce chiffre n'a été dépassé qu'en juin.

Météo et pass sanitaire

Et si elles sont difficiles à mesurer, le pass sanitaire a aussi eu des conséquences sur la fréquentation de l'établissement. "On a des clients qui sont passés pendant l'été et qui nous ont dit qu'ils ne reviendraient pas car ils ne se feraient pas vacciner et qu'ils n'auraient pas le pass sanitaire, et puis il y a ceux qui avaient anticipé la vaccination, d'autres non donc il y a forcément une réduction d'activité", explique Eleonore Delodde qui espère beaucoup de cette rentrée. Avec les abonnés (un millier déjà fin août) et les scolaires.

Le retour des scolaires

Et pour cause, ce sont 96 classes qui vont être accueillies à l'année soit 48 par semestre. "La reprise des scolaires à partir du mois d'octobre c'est le plus gros de l'activité pour nous, au delà du fitness, au delà des raquettes...", souligne Eleonore Delodde. Et puis il y a l'ouverture de la patinoire au grand public en ce mois de septembre, alors qu'elle n'avait pu qu'accueillir les écoles de glace. La vraie reprise c'est donc maintenant... l'UCPA propose entre 60 et 70 activités par semaine.

L'UCPA sport station recrute encore

"Depuis juin c'était relativement calme mais tout se met en place, on a déjà nos habitués qui viennent profiter des bassins le matin, à la pause midi ou le soir... En septembre on lance vraiment la machine avec par exemple le mercredi pas moins de 17 activités dans la journée ! ça va bouger dans tous les sens et on espère vraiment trouver une vitesse de croisière", lance Théo Cupcic, responsable des bassins. Lui qui recrute encore... des maîtres nageurs. "C'est clairement une profession où il y a de la pénurie : de maîtres nageurs, de surveillants de baignade, alors on fait au mieux... on a déjà une équipe de 14 à 15 personnes et on cherche encore", précise t-il.