Après une année blanche, le retour du Jumping international de Valence

30.000 spectateurs attendus en 8 jours, 720 chevaux, 270 cavaliers, 40 épreuves...Le jumping international de Valence remonte en selle après avoir été contraint par la pandémie de coronavirus d'annuler son édition 2020. Le concours de saut d'obstacles revient pour sa sixième édition dans le village de Ratières, prés de Saint-Donat en Drôme des collines.

A la veille des premières épreuves, les dernières prises de marque © Radio France - Emmanuel Champale

Du 19 au 22 août et du 26 au 29 août, la crème des cavaliers va s'affronter dans des épreuves de une à cinq étoiles. Parmi les concurrents notamment : deux des quatre représentants tricolores à Tokyo : Simon Delestre et Nicolas Delmotte, meilleur cavalier français en individuel aux JO. Roger-Yves Bost, champion olympique par équipe en 2016 et tenant du dernier Grand Prix valentinois sera là également ainsi que le Britannique John Whitaker, cavalier parmi les plus titrés. L'entrée est gratuite pour le public mais attention le pass sanitaire est obligatoire. En cas de problème avec les documents, les visiteurs pourront effectuer un test antigénique sur place.

Des contrôles seront effectués à l'entrée pour vérifier les pass sanitaires. © Radio France - Emmanuel Champale

