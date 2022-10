Après une baisse historique, Netflix retrouve les sommets avec un record d'abonnés

Netflix avait promis un million mais ce sont finalement quelque 2,4 millions d'abonnés supplémentaires qui ont rejoint la plateforme cet été. Une victoire pour le leader du streaming, qui a pris des mesures drastiques après avoir perdu près de 1,2 million d'abonnés au premier semestre.

ⓘ Publicité

Plus de 223 millions d'abonnés dans le monde

"Merci mon Dieu, nous en avons fini avec les trimestres en recul", s'est exclamé Reed Hastings, le cofondateur du groupe californien, lors d'une conférence pour les analystes mardi. En tout, d'après son communiqué de résultats, Netflix compte désormais plus de 223 millions d'abonnés, explosant donc son record de fin 2021 (221,8 millions), atteint suite à deux années de pandémie très favorables aux plateformes. Et il parie sur 227,6 millions d'abonnés au total d'ici la fin de l'année.

Pour le trimestre en cours, Netflix peut compter sur le retour de séries plébiscitées comme Emily in Paris ou The Crown, mais aussi sur son nouvel abonnement moins cher avec publicité, disponible dans une douzaine de pays à partir de novembre. Netflix a longtemps refusé cette solution moins prestigieuse, mais la plateforme espère désormais attirer de nouveaux consommateurs et engranger des revenus supplémentaires grâce à cette nouvelle offre.

La publicité arrive sur Netflix

D'après une récente étude, en août et aux Etats-Unis, les comptes Netflix représentaient 7,6% du temps passé à regarder la télévision, soit l'équivalent de YouTube et largement devant Amazon Prime Video (2,9%) et Disney+ (1,9%). Au printemps, après l'annonce de sa première perte d'abonnés depuis dix ans, la plateforme avait pris diverses mesures pour inverser la tendance, en plus de sa décision sur la publicité. Le groupe prévoit notamment de resserrer la vis au début de l'année prochaine du côté des partages d'identifiants et mots de passe, qui permettent à de nombreuses personnes d'accéder aux contenus de la plateforme sans payer.

Sortie ce mercredi de la série sur l'incendie de Notre-Dame de Paris

Les bons résultats de Netflix interviennent alors que sort ce mercredi la mini-série évènement sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Basée sur les récits des pompiers, elle réunit les acteurs Roschdy Zem, Caroline Proust et Simon Abkarian.