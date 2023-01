Après Van Gogh et Niki de Saint Phalle, Toulouse veut continuer les grands cycles d'expositions

Deux expositions cartonnent ces derniers mois à Toulouse : l’expo Niki de Saint-Phalle au musée des Abattoirs et l’expo immersive Van Gogh à l'espace EDF Bazacle. C'est l'occasion de questionner la place de la culture dans la Ville rose. Pierre Esplugas, adjoint au maire de Toulouse en charge des musées et président du musée des Abattoirs a répondu aux questions de France Bleu Occitanie ce vendredi.

ⓘ Publicité

L’exposition Van Gogh, proposé par une société privée belge, a attiré 150 .000 personnes. Elle affiche déjà complet pour son dernier week-end. Mais concernant l’expo Niki de Saint-Phalle, avez-vous des chiffres à nous donner ?

Hier, on était à 90.000 visiteurs qui ont pu visiter cette exposition depuis le 6 octobre dernier. Elle dure jusqu'au mois de mars.

Vous allez la prolonger un peu ?

Non, parce que nous avons un contrat de prêt jusqu'au 3 mars. Ce sont des expositions très complexes à monter et donc on ne peut pas décider de les prolonger d’un trait de plume. Il faut convaincre les prêteurs, notamment la Fondation Niki de Saint-Phalle, les assureurs, les transporteurs. Ce sont des expositions d'une ingénierie complexe et financièrement compliquées à monter.

Le musée des Abattoirs a proposé une expo sur Picasso et l'exil en 2019, la tapisserie du Moyen-Age La Dame à Licorne en 2021. Vous voulez continuer, chaque année, à organiser de grandes expositions ?

Effectivement, on a décidé de mettre en place un cycle de grandes expositions qui a débuté avec La Dame à la Licorne, qui se poursuivit avec Niki de Saint-Phalle aujourd'hui et qui va continuer à partir du 21 septembre prochain avec une exposition dédiée à Giacometti. Enfin, en 2024-2025, nous opérerons un changement de cap : une grande exposition sur les Cathares organisée à la fois par le musée d'archéologie Saint-Raymond et les Jacobins.

Y a-t-il, selon vous, assez de musées à Toulouse ? Certains sont fermés…

Le musée des Augustins est fermé pour travaux parce qu'on a décidé de le revivifier en créant un pavillon d'accueil contemporain. C'est un bâtiment historique, qui vieillit. On va restaurer le cloître, ce qui rallonge encore plus les délais des travaux. C’est ce qui explique une réouverture en 2025. Le musée Paul Dupuy vient de rouvrir après rénovation. Il y a un autre musée privé qui est fermé : c'est la fondation Bemberg qui va rouvrir avant l'été. Il a des chefs-d'œuvre impressionnistes et le fonds de la collection a voyagé autour du monde, de Shanghai à Houston en passant par San Diego. En tout, 600.000 visiteurs dans le monde ont vu les chefs-d'œuvre de ce musée toulousain.

Est-ce qu’à Toulouse, les visiteurs viennent de toute la région pour profiter de l’offre culturelle ?

Pour Niki de Saint Phalle, les visiteurs sont avant tout un public régional. On a du mal à faire venir des Parisiens pour faire court, mais pour des raisons qui n'ont rien à voir avec la culture. C’est à cause de l’absence de TGV : les Parisiens ont pris l'habitude de prendre le TGV et il n'y en a pas à Toulouse.

Pierre Esplugas est aussi revenu sur l’inscription de la ville de Toulouse au patrimoine mondial de l'Unesco. Son interview vidéo complète est à retrouver ci-dessus.