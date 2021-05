Après The Voice Kids, Timéo, le jeune chanteur de Craon, sort un single

Timéo est un bosseur! Le jeune chanteur de Craon, révélé dans The Voice Kids, sur TF1, vient de sortir un single, en duo avec Zoé, rencontrée lors de l'émission. En plus d'être brillant élève, il enchaîne, doublages, tournages et projets de télévision. Une bête de scène, bien dans sa tête.