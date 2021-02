Arbois : "Portez vos c*******, laissez les femmes porter le Biou."

A l'heure où le Biou d'Arbois devient finaliste pour la candidature unique que la France proposera au patrimoine immatériel de l’Unesco, la tradition jurassienne est au coeur d'une polémique. Mercredi 17 février, des affiches féministes ont été collées place du Champ de Mars, à Arbois (Jura), elles dénoncent l'absence de femmes parmi les porteurs du Biou, cette gigantesque grappe de raisin.

Le Biou d'Arbois, cette tradition qui remonte au 17ème siècle, veut que le premier week-end de septembre, les plus belles grappes de raisin de la récolte soient assemblées pour former une grappe géante d'environ 80 kilogrammes, ensuite portée à travers la ville et jusqu'à l'Eglise, pour y être bénie.

"Portez vos couilles, laissez les femmes porter le Biou", le slogan d'une affiche féministe collée place du Champ de Mars à Arbois. © Radio France - Rachel Saadoddine

Et depuis toujours, ce sont des hommes, quatre, qui portent le Biou. C'est ce que dénonce cette affiche avec l'inscription : " Portez vos couilles, laissez les femmes porter le Biou", imprimée à l'encre blanche sur un portrait de Louis Pasteur. La signature du célèbre scientifique jurassien figure en bas de l'affiche.

Ce poster a été arraché, samedi 20 février, seul un morceau pendait encore le long du panneau d'affichage. La mairie ne connait pas l'origine de cette affiche.

Le syndicat des viticulteurs d'Arbois refuse de commenter l'affiche

Pour le syndicat des viticulteurs d'Arbois, ce poster n'est là que pour "faire le buzz", explique un représentant du syndicat. Aucun membre du comité organisateur du Biou ne souhaite réagir officiellement, mais un des porteurs explique ne pas être opposé à l'idée de voir des femmes porter le Biou. D'après lui, aucune vigneronne n'en a jusqu'ici fait la demande.

Si les femmes veulent porter la grappe, il en faudrait peut-être une moins grosse"

Il pose quand même un bémol à la féminisation de la cérémonie : "la grappe est quand même lourde pour des femmes, si elles veulent porter, il en faudrait une moins grosse".

A Pupillin, les femmes portent le Biou depuis 2010

A trois kilomètres d'Arbois, dans le village de Pupillin, l'argument de la taille étonne : "quatre épaules de femmes sont tout à fait capables de porter le Biou", estime Anne-Laure Petit, vigneronne exploitante du domaine Désiré Petit à Pupillin.

Les porteuses de Biou en 2019 à Pupillin, à trois kilomètres d'Arbois. - Anne-Laure Petit

Elle sait de quoi elle parle, puisqu'elle fait partie des porteuses de Biou de Pupillin. Le village célèbre aussi cette tradition, à trois différences près d'Arbois : le Biou est fêté le troisième week-end de septembre, la grappe est un peu plus petite, environ 60 kilogrammes et tous les deux ou trois ans, ce sont quatre femmes qui le porte.

Les hommes ont tout de suite été d'accord"

Mais ça n'a pas toujours été le cas. "Avant les femmes confectionnaient le Biou et les hommes le portait et puis en 2010, pendant une soirée un peu arrosée on a demandé de le porter et les hommes ont tout de suite été d'accord" se souvient Laurence Petit, vigneronne et fondatrice du domaine de la Renardière, avec son mari en 1990.

A Pupillin, les femmes portent le Biou depuis 2010. - Anne-Laure Petit

Et en 2010 donc, les porteuses de Biou ont été acclamées dans les rues de Pupillin car, "il y a une femme derrière chaque vigneron, des femmes vigneronnes, elles sont là à toutes les étapes du travail, alors c'est normal de les mettre à l'honneur", estime Fabrice Michel, vigneron à la fruitière viticole d'Arbois et lui-même porteur de Biou.