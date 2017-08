A Arbouans, un trio d'adolescents s'offre une masterclass baroque et sans coach avec un concert à la clef.

C'est une résidence musicale impromptue à Arbouans dans le Doubs où trois adolescents ont décidé de partager une semaine de travail intensif sur un répertoire baroque, mais aussi plus actuel, adapté pour instruments anciens. Avec en point d'orgue, un concert à la maison.

Ce trio a de la suite dans les idées. Sibylle, Claire Ombeline et Paul, les trois adolescents se sont croisés lors d’un séjour musical près de Besançon. Ils ont accrochés. Au point d'imaginer cette semaine de travail musical à trois, sans coach, mais avec sérieux et en résidence. En l’occurrence au domicile des grands parents de Sibylle à Arbouans, près de Montbéliard. "C'est absolument bluffant, le plaisir qu'ils ont de faire de la musique ensemble. Ils bossent, ils bossent, ils bossent", confie la grand mère, Catherine, elle même professeur au conservatoire de Montbéliard.

Sibylle, 14 ans (flûte à bec et clavecin) originaire de Metz, Claire-Ombline 18 ans (flûte à bec et trombone), originaire de Rougemont et Paul 15 ans (violoncelle et clavecin) originaire de Metz potassent un programme éclectique puisqu'il allie musique baroque (Haendel, Vivaldi et Marcello) et musique plus actuelle (Brel, Piaf, Django Reinhardt, Mika). "La musique actuelle ? C'est quelque chose qu'on écoute en plus de la musique baroque. Moi, j'aime beaucoup de jazz. donc j'avais envie de mélanger les deux" dit Sibylle qui signe les adaptations pour flûte à bec, violoncelle, clavecin et trombone.

"La Foule" d'Edith Piaff sur une adaptation inédite pour flûte, violoncelle et clavecin.

Cette résidence musicale d'un genre particulier débouche sur un concert dans le salon des grand parents ce jeudi, face à un public d'une trentaine d'amis, triés sur le volet.

Le trio en plein travail dans le sous sol de la maison des grand parents de Sibylle. © Radio France - Christophe Beck

Une masterclass, sans "master" mais avec méthode et panache. Copier

A la rentrée, Sibylle et Paul retrouveront le conservatoire régional de Metz, tandis que Claire-Ombline intégrera le conservatoire national supérieur de Lyon dans la seule classe de flûte baroque de France.