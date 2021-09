Arc de Triomphe empaqueté : les toiles imaginées par Christo déployées ce dimanche

L'oeuvre posthume de Christo et de son épouse Jeanne-Claude a commencé à prendre forme ce dimanche sur l'Arc de Triomphe. Environ 25.000 mètres carrés de tissu ont été déployés sur le monument parisien. Le 18 septembre, l'oeuvre sera totalement terminée et présentée au public.

Ce dimanche matin, quelques 95 cordistes, accompagnés de 45 compagnons charpentiers de Paris ont déployé, des heures durant, 25.000 mètres carrés de toile sur l'Arc de Triomphe. Un spectacle pour les passants, qui étaient nombreux à s'arrêter pour admirer la mise en place de l'oeuvre posthume de l'artiste Christo et de son épouse Jeanne-Claude.

Un projet qui date de 1961

Le couple a conçu les plans de ce gigantesque projet en 1961, puis des photomontages les années suivantes. Mais c'est grâce au neveu de Christo, Vladimir Yavachev, que le rêve se concrétise aujourd'hui. "L'Arc de triomphe empaqueté commence à prendre vie et se rapproche plus encore de la vision de ce qui a constitué le rêve de toute une vie pour Christo et Jeanne-Claude", se réjouit-il dans un communiqué.

Une oeuvre qui sera visible du 18 septembre au 3 octobre

"C'est un grand moment, applaudit Bruno Cordeau, l'administrateur de l'Arc de Triomphe. Depuis le 15 juillet les travaux sont en cours pour permettre d'arriver à cette journée extraordinaire." Cette toile grise, métallique, sera ensuite encerclée de 3.000 mètres de cordes rouges. L'oeuvre finale sera présentée au public à partir du 18 septembre, et sera en place jusqu'au 3 octobre.

à réécouter Au fil de la Seine : le Pont Neuf

Ce dimanche, les spectateurs ses sont arrêtés par dizaines devant le spectacle de cette immense toile déroulée. "Personnellement moi j'aime bien voir l'Arc de triomphe quand je viens à Paris, c'est quand même un des monuments emblématique de la ville, explique Aude, une touriste. Donc à mon avis, ceux qui viennent à Paris et qui ne pourront pas voir réellement l'Arc de triomphe doivent vraiment être déçus." Un avis partagés par certains passants, tandis que d'autres amateurs d'arts sont venus spécialement voir l'installation de l'oeuvre. "Je trouve ça très beau, s'émeut Marguerite. J'avais déjà vu les plans lors de l'exposition du Centre Pompidou consacrée à Christo et à ce dernier projet. Je trouve ça vraiment merveilleux."

à réécouter Monter au sommet de l'Arc de Triomphe

L'Arc de Triomphe reste accessible au public durant toute la durée de l'exposition. Il sera possible, avec un billet, de rentrer au sein du monument et même d'accéder à la terrasse, qui est elle aussi recouverte de tissu. Un morceau de la toile sera également remise aux visiteurs qui le souhaitent. Enfin, pour permettre aux visiteurs de profiter et de toucher l'oeuvre, la place de l'Etoile sera piétonnisée durant les trois week-ends de la présentation au public.

La cérémonie de ravivage de la Flamme du soldat inconnu maintenue

Durant toute la durée du projet, la cérémonie quotidienne de ravivage de la Flamme du soldat inconnu est maintenue. "Ça a été un des défis de cette mise en place", explique Bruno Cordeau. Tous les jours, même pendant la mise en place, les travaux se sont arrêtés pour respecter "la solennité du moment".

Ce n'est pas la première fois que Christo emballe des monuments parisiens. En 1985, il avait enveloppé le Pont-Neuf dans 40 000 mètres carrés de toile. Il est également connu pour avoir recouvert de tissu le Reichstag, à Berlin, en 1995.