Arc-et-Senans : 150 Francs-Comtois bénévoles font vivre le spectacle Lux Salina à la Saline Royale

Des lumières, de la musique et du théâtre : le spectacle Lux Salina, à la Saline Royale d'Arc-et-Senans reprend pour sa cinquième édition. Ce son et lumière en version moderne fonctionne grâce à plus de 150 Francs-Comtois figurants.