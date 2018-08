Saint-Hugues, Saint-Pierre-de-Chartreuse, France

Arcabas, le peintre du sacré et de la lumière, a été enterré ce mardi sous un grand soleil, à St-Hugues de Chartreuse. 300 personnes étaient là pour rendre hommage à Jean-Marie Pirot, de son vrai nom, le peintre et sculpteur décédé jeudi dernier à l'âge de 91 ans.

"C'était, certes, pas un homme qui nous emmenait faire du vélo ou construire des cabanes, mais c'était un grand-père merveilleux" — Aurore, petite fille du peintre Arcabas

La cérémonie s'est tenue dans la petite église de Saint-Hugues de Chartreuse qu'il a décorée toute sa vie de ses tableaux, tentures, sculptures et vitraux, et qui est devenue depuis un musée d'art sacré.

La lumière qui illuminait les tableaux d'Arcabas inondait aussi l'église et son parvis au moment où tous ceux qui se sentaient proches du peintre sont venus lui dire un dernier au-revoir.

300 personnes ont rendu hommage au peintre disparu dans l'église et sur le parvis où la cérémonie était sonorisée © Radio France - Véronique Saviuc

Les obsèques ont rassemblé, en plus de sa famille et de ses proches, une dizaine de prêtres venus des quatre coins de France, d'Italie et de Suisse, mais aussi des amateurs de ses œuvres, des anciens élèves et des habitants du village.

C'était un homme joyeux, ça se ressent dans sa peinture. C'était le roi des couleurs. (Aurore, la petite-fille du peintre)

Sa petite fille , Aurore a pris la parole pour parler de l'homme, un grand père idéal pour elle. "C'était un homme joyeux, ça se ressent dans sa peinture. Je la trouve lumineuse, c'était le roi des couleurs" a-t-elle dit avec émotion. "Je l'aimais énormément, je l'aurai avec moi longtemps".

Ceux qui ont assisté à la cérémonie étaient entourés des oeuvres colorées d'Arcabas © Radio France - Véronique Saviuc

Que les anges te conduisent au paradis, Jean-Marie (le prêtre qui célébrait la messe)

"Vivons comme Jean-Marie , au milieu des anges", a invité le prêtre. "Et des anges , il y en a beaucoup ici" a-t-il souligné avec malice. Et c'est vrai que pas très loin à sa droite, il y avait "l'Ange Espiègle" peint sur son vélo avec des couleurs orange, ocre et bleu , les cheveux et les vêtements flottant dans le vent. "Merci d'avoir peint la lumière du Christ, Jean-Marie", a conclu le prêtre. "Que les anges te conduisent au paradis.."

"Je ressens un vide, mais pas tant que ça, il est toujours là" — Christophe Berthier, le maître verrier avec lequel Arcabas travaillait à des vitraux

Et pendant toute la cérémonie, on avait l'impression qu'Arcabas était toujours là, dans l'église. Avec son portrait posé dans la nef. Et partout, ses œuvres colorées qui expriment sa générosité et son énergie infatigable.

Pour Christophe Berthier, le maître verrier avec lequel il travaillait aux vingt-quatre vitraux qui vont orner la Basilique du Sacré-Cœur, à Grenoble, l'artiste est toujours présent dans son atelier quand il travaille.

Christophe Berthier va continuer l'oeuvre d'Arcabas dans la Basilique, d'après les dessins des vitraux qu'il a laissés et les longues conversations qu'il a eues pendant 20 ans avec le peintre. "Bien évidemment, le petit moment que je passais avec Arcabas à la fin de chaque vitrail va me manquer. Il savait qu'il risquait de ne pas assister à la fin des vitraux, mais le travail suit son cours".

Une partie des 24 vitraux est terminée, certains sont déjà posés dans l'église, d'autres sont en cours de réalisation dans l'atelier du maître verrier.