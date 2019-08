Arcabas : une exposition-événement à Meylan, un an après la mort du peintre isèrois

Le 23 août 2018, disparaissait le peintre Arcabas. Un an après, la ville de Meylan et ses proches lui rendent hommage à travers une très belle exposition à découvrir dans la chapelle du Clos des Capucins à compter de ce mardi 20 août et jusqu'au 13 octobre.