Arçais remonte le temps dans les années 40 pour le tournage de la série allemande "Das Boot"

Arçais, France

Le village d'Arçais, dans le marais poitevin, transformé en plateau de tournage jusqu'à ce vendredi. Depuis mardi, 150 à 220 personnes, cela dépend du nombre de figurants, investissent la commune chaque jour. C'est le tournage de la saison 2 série allemande "Das Boot", qui raconte la vie de sous-mariniers pendant la Seconde guerre mondiale. La saison 1 n'a pas été diffusée en France mais a cartonné en Allemagne.

"On s'y croirait"

Pas facile de s'approcher de la place de l'église d'Arçais où l'on aperçoit des figurants en costumes d'époque, une vieille voiture. "Ça impressionne. Les costumes, la Gestapo, les colonels...", raconte cette Savoyarde de passage. "On s'y croirait", lance Monique. Sylvain, habite la commune et participe lui au tournage, de l’intérieur. "Je suis doublure lumière de Tom Wlaschiha, acteur connu de Game of Thrones. Je me place au positionnement de l'acteur avant qu'il arrive pour faire les réglages caméras".

"C'est trop bien, Arçais revit", sourit Catherine, une habitante. "C'est un sacré boulot. C'est intéressant de voir comment se construit un film comme ça. Et puis j'ai aperçu l'acteur français Thierry Frémont, que j'adore". Encore quelques scènes à tourner et Arçais retrouvera le calme du marais.