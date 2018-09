Metz, France

Une découverte extraordinaire qui nous plonge dans le passé à Metz ! Plusieurs tombes très anciennes ont été découvertes ce jeudi dans le quartier du Sablon, sur la place St Livier, en face de l'école primaire Le Graoully. A l'occasion des travaux d'installation de conteneurs à poubelle enterrés (les point d'apport volontaires ou PAV), les ouvriers du chantier ont mis au jour des ossements humains, 17 tombes médiévales selon nos sources.

Le nombre exact de tombes et leur datation - époque médiévale ou gallo-romaine - reste à être confirmé. Les services d'archéologie préventive de Metz Métropole veulent rester discrets pour l'instant sur cette découverte, le temps d'en faire complètement le tour et d'en évaluer l'importance. Pour éviter les pillages, la zone a été sécurisée et barricadée et des bâches apposées au sol.

C'est beaucoup d'émotion quand on habite le quartier

Malgré tout, des habitants du quartier ou des passants ont assisté au début des fouilles ce jeudi. Cette habitante du Sablon est impressionnée : "J'ai vu une équipe en train de découvrir doucement un squelette. Metz recèle un sous-sol très riche au niveau du patrimoine de part son passé, c'est quand même beaucoup d'émotion quand on habite le quartier".