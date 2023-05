"Archétypes" le nouveau spectacle de Fabien Olicard, le 13 mai à Tours

Avec plus de de 5 millions d'abonnés et plus de 1 milliard de vues sur les réseaux sociaux, Fabien Olicard revient à Tours, le 13 mai prochain avec son nouveau spectacle « Archétypes »

Fabien OLICARD, le 13 mai au Vinci à Tours En seulement 10 ans, Fabien Olicard , à réussi a imposer son style unique avec beaucoup d'humour et de poésie. Avec son nouveau spectacle « Archétypes » Fabien Olicard compte bien nous prouver que nous pouvons tous être mentalistes et vous propose de vous étonner vous-même. "Archétypes" c'est plus d'1 heure 30 de spectacle pour exploiter tout le potentiel de votre cerveau. Un spectacle qui allie sciences et humour et qui vous permettra de révéler le mentaliste qui sommeille en vous. Fabien Olicard est le mentaliste français le plus spontanément cité selon un sondage Sondages Ifop et Ipsos 2022. Ce qui fait de lui le mentaliste numéro 1 dans le cœur des français