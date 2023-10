"Archimède, je les ai découvert grâce à Nagui", révèle Emilie Mazoyer

C'est une fan de nos Mayennais, Emilie Mazoyer, la spécialiste musique de France Bleu qui anime tous les soirs Décibels, "c'est grâce à Nagui que je les ai connu, j'ai pas découvert Archimède sur le 1er album mais sur le deuxième, avec Le Bonheur, Nagui m'a dit il y a un super groupe qui vient de Laval, écoute leur album, j'ai écouté son conseil, et je suis tombée amoureuse"

Un petit côté anglais

Emilie Mazoyer, fan d'Archimède, et surtout "de son petit côté anglais, d'ailleurs ils le cultivent avec Trafalgar, Arcadie, tout cet univers de l'Angleterre, ça se retrouve aussi dans la mélodie, on se sent un peu avec les Beatles, des chansons qu'on peut siffler, qu'on peut chantonner"

"On a pris un coup de vieux"

De l'avis de tous et même d'Archimède, "Frères" c'est un retour aux sources : "on a pris un coup de vieux, tous, on est moins foufou qu'il y a 15 ans...on a 15 ans de plus, une carrière derrière soi , la famille, la guitare il n'y a que ça de vrai" relève Emilie Mazoyer

