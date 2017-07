Ardèche: 300 scouts investissent le plateau du Coiron

Les éclaireurs et éclaireuses unionistes de France, un mouvement scout protestant ont installé leur camp d'été sur le plateau du Coiron en Ardèche. Les jeunes de 12 à 16 ans viennent de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Un terrain d'un hectare, un sono géante et des jeux. Pour ce lundi, l'idée c'était de faire connaissance entre ces 277 éclaireurs et éclaireurs de France qui arrivent de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ensuite, les jeunes seront divisés en 8 camps.

Une école de la vie

A 13 ans, Chloé n'aurait raté pour rien au monde ce camp d'été. Cette jeune fille de la banlieue lyonnaise trouve là un moment de liberté loin des parents. c'est aussi une façon d'apprendre à se débrouiller tout seul et à vivre en société. Ici il faut tout faire: préparer le repas, faire la vaisselle, la lessive. et puis ce sont trois semaines de vie en plain air à 700 mètres d'altitude sur le plateau peu habité du Coiron. Les éclaireurs et éclaireuses de France insistent également sur le respect de la nature pour faire des jeunes des éco-citoyens.

Un premier jour qui commence par des jeux © Radio France - Pierre-Jean Pluvy

Le folklore, pour apprendre à réfléchir ensemble

Le folklore dans le langage scout, c'est l'histoire proposée pendant ce camp. La trame. Les 8 camps vont bientôt se transformer en 8 planètes. Chaque année, l'une prend le pouvoir pour diriger l'ensemble. Mais cette année, la planète qui a pris le pouvoir refuse de le rendre et transforme le mode de gestion des planètes en dictature. voilà le point de départ. Comment réagir? Se soumettre? Résister ? Et aider les jeunes à réfléchir plusieurs ONG viendront discuter avec eux notamment SOS Méditerrannée qui vient en aide aux migrants.