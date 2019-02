Ardèche : des loups blancs, des chiens de buissons, des ibis rouges... Peaugres rouvre ses portes !

Le safari de Peaugres rouvre au public ce samedi, après trois mois de fermeture hivernale. Sont désormais dans le parc un couple de loups arctiques ainsi que des ibis rouges. Et il y a eu des naissances : un fourmilier, et une portée de chiens des buissons

Peaugres, France

Les visiteurs vont pouvoir observer les derniers nés du parc animalier dès ce samedi : le Safari de Peaugres rouvre ses portes après trois mois de fermeture hivernale. En octobre dernier, une femelle tamanoir est née ; au mois de novembre, c'est toute une portée de chiens des buissons, un canidé originaire d'Amérique du sud.

Le bébé fourmilier, né en octobre dernier, ne quitte pour le moment pas beaucoup sa mère - Safari de Peaugres

Comme chaque nouvelle saison, des animaux font leur entrée dans le parc, et d'autres s'en vont. Dès ce samedi, les visiteurs peuvent découvrir dans la partie safari un couple de loups arctiques, âgés d'un an et demi. Dans la partie à pied du parc, c'est une soixantaine d'ibis rouges qui vient remplacer les vautours fauves dans leur volière.

Deux loups arctiques ont fait leur entrée dans le safari, dans la zone "Amérique du Nord" © Radio France - Damien Triomphe

Et bien sûr, les habitués du parc sont toujours là...

Bulldozer, le tatou 'hyperactif' © Radio France - Damien Triomphe

On retrouve bien évidemment les habitués... comme les éléphants © Radio France - Damien Triomphe