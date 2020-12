Ardèche : la station de ski de la Croix de Bauzon deviendra t'elle station quatre saisons ?

Il y a eu une succession d'hivers avec très peu de neige à la Croix de Bauzon en Ardèche ; la saison dernière était catastrophique, la pire depuis 1989. Le Département finance et comble les déficits. Mais la station a besoin de lourds travaux, de réhabiliter les bâtiments. Bernadette Roche, conseillère départementale et présidente du syndicat mixte Ardèche Espace Montagne explique qu' "on ne peut pas concevoir de mettre en place des gros investissements financiers sans avoir un projet d'avenir. Et le projet d'avenir, c'est vraiment d'en faire une station quatre saisons. Et si on a de la neige en hiver, ce sera la cerise sur le gâteau!"

Un cabinet d'études et de conseils en tourisme, le cabinet Protourisme, doit proposer en janvier des pistes de nouvelles activités. Bernadette Roche a déjà des idées : "développer l'activité vélo, avec vélos à assistance électrique, VTT, parcours cross, vélos de route aussi. On voudrait aussi proposer des activités aux scolaires de l'Ardèche toute l'année. On a aujourd'hui une piste de bouées d'hiver, je voudrais aussi en faire une piste de bouées d'été. On est dans la réflexion, mais pourquoi aussi une tyrolienne ou quelque chose de spécifique que les gens ne trouveraient pas ailleurs que sur la montagne." Le projet pour la nouvelle station Croix de Bauzon devrait être acté dans le courant de l'année 2021.

Quid de cette saison d'hiver 2020/2021 ?

La station de ski de la Croix de Bauzon en Ardèche voudrait pouvoir ouvrir en un peu plus grand pour les vacances de Noël si l'enneigement le permet. Le ski de fond, les raquettes sont autorisés avec la crise sanitaire et le déconfinement progressif. Mais pas les remontées mécaniques. Mais la Croix de Bauzon a une remontée-tapis pour des bouées, sans contact entre les gens, et aimerait pouvoir la faire tourner. Une demande de dérogation doit être envoyée à la préfecture.

Cela permettrait déjà l'embauche de deux ou trois saisonniers, et "pour les vacances de Noël, des gens sont en recherche d'activités pleine nature et encore plus dans ce contexte sanitaire. On est à la recherche de grands espaces comme peut l'offrir la montagne ardéchoise" souligne Bernadette Roche, présidente du syndicat mixte Ardèche Espace Montagne.