Ardèche : le coup de poker du festival Aluna pour sauver l'édition 2021

Jean Boucher propose que l'Ardèche Aluna Festival ait bien lien du 23 au 26 juin prochain à Ruoms, dans un format réduit et avec un protocole sanitaire strict. Il attend la réponse de la ministre de la culture.

De son propre aveu, c'est un "coup de poker" que tente Jean Boucher, le président et fondateur de l'Ardèche Aluna Festival. Il demande à la ministre de la culture Roselyne Bachelot de lui permettre d'organiser un "festival test". Jean Boucher dévoile ce mardi à la presse les propositions qu'il a faites. Il n'y aurait pas de places assises, pas de chaises. Lui propose dix mille spectateurs debout par soirée mais répartis en quatre flux distincts : mille VIP et trois flux de trois mille personnes. Chaque groupe de spectateurs aurait son entrée spécifique et ses propres sanitaires. Pour l'acheminement sur le site, il y aurait obligation de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures ou la preuve de sa vaccination pour monter dans les bus.

Jean Boucher espère une réponse de la ministre avant vendredi

Ce protocole a été transmis au ministère de la culture. Jean Boucher affirme qu'il a le soutien de la préfecture de l'Ardèche mais il n'a pas de réponse de Roselyne Bachelot qui fait savoir qu'elle y réfléchit. Le président de l'Ardèche Aluna Festival lance un appel à la ministre, espérant qu'elle lui réponde d'ici vendredi. Si cette formule n'était pas validée, il précise qu'il remboursera tous les billets à ceux qui le demanderont.