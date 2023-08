Ardèche : le festival de rodéo et de country Equiblues de retour

Le Grand-Ouest américain est de retour en Ardèche. Après cinq années d'absence, le festival Equiblues revient ce vendredi 11 août à Saint-Agrève. Rodéo américain ou concert country, la ville va vivre au rythme de la culture western du 11 au 15 août.

Même après une aussi longue absence, les festivaliers ont déjà répondu présent. "On n'a jamais vendu autant de billets et je ne pensais pas que ça puisse arriver" explique Philippe Laffont, créateur du festival.

Le créateur du festival, Philippe Laffont, au comptoir du bar du tout nouveau saloon. © Radio France - Adrien Michaud

Si le festival s'est arrêté pendant aussi longtemps, c'est parce que le nouveau saloon de 700m² était en construction. Aujourd'hui, presque entièrement livré, il va pouvoir accueillir les concerts et les festivaliers. Ces derniers n'attendaient plus que ça. "On avait à cœur de pouvoir revenir et on espérait justement que le festival existe de nouveau. Moi, je l'ai découvert en 2014 et depuis ce jour, je ne peux plus m'en passer. Je vis dans un ranch avec mes chevaux et ici, je peux partager cette passion avec des gens de tous les horizons" raconte Marina déjà en selle.

Le festival Equiblues est donc bien reparti pour un tour. Les cowboys sont arrivés et les animaux aussi pour le plaisir de tous. "On vient tous les ans depuis presque le début en 1996. Et là, on attendait avec impatience. On va rien louper et on va faire les cinq jours à fond" dépeint Dominique son chapeau de cowboy sur la tête.

Les animaux sont de retour dans les champs de Saint-Agrève. © Radio France - Adrien Michaud

Un festival référence

Sandra elle tient un des stands du festival, avec des sacoches, des colliers et dans sa vie, elle est allée plus d'une fois en Amérique. Pour elle, Equiblues n'a pas à rougir : "Moi, j'ai fait des rodéos aux États-Unis et c'est vrai que c'est celui-là qui se rapproche le plus des rodéos américains. Et en plus, il y a un peu le décor ici quand même. On retrouve un peu, le style du Colorado dans la végétation."

Billy et Marina, sont prêts pour le show. © Radio France - Adrien Michaud

Un constat partagé par Billy. "Moi, je suis un cow boy, je suis né cow boy, je crois que je finirai mes jours cow boy et Equiblues c'est le plus gros et le plus beau festival dans ce genre que je connaisse. L'ambiance qu'il y a entre nous, les gens, le public, c'est juste beau."