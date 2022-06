Découverts en Ardèche, des manuscrits médiévaux de Chrétien de Troyes achetés par la BNF

Plusieurs fragments d'un manuscrit de Chrétien de Troyes avaient été découverts en 1934 dans un office notarial à Serrières en Ardèche. Ce sont des extraits de plusieurs romans bien connus : "Perceval ou le Conte du Graal", "Yvain ou le Chevalier au lion", "Cligès ou la Fausse Morte". Pourquoi se sont-ils retrouvés en Ardèche ? Et qu'étaient-ils devenus pendant près de 800 ans ? Nul ne peut le savoir : leur présence à Serrières reste totalement inexpliquée.

Conservés "religieusement" dans un coffre fort

L'histoire derrière cette découverte est incroyable : le notaire s'était servi de ce manuscrit pour recouvrir ses dossiers. "Ces feuillets ont été découverts par un bibliophile dans l'étude de son cousin qui était notaire à Serrières. On pense qu'il méconnaissait leur valeur car ils étaient utilisés comme des reliures pour divers documents de travail" explique Laure Rioust, chargée de conservation à la Bibliothèque Nationale de France. Le cousin remarque un jour qu'il s'agit de fragments de littérature médiévale. Rapidement, ils sont authentifiés par des dizaines de spécialistes qui se déplacent du monde entier pour les voir (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne).

Plusieurs autres fragments seront ensuite découverts pendant plus de 20 ans dans l'office. Aujourd'hui, il ne reste plus que seize feuillets ; presque l'équivalent a de nouveau disparu depuis. Ce manuscrit, "il a été conservé religieusement par la même famille près d'Annonay" depuis 1934 précise le commissaire priseur de la Maison Debaecque, qui s'est chargé de la vente aux enchères au mois d'avril. Conservés jusque-là dans le coffre d'une Banque, ils ont été vendus 72 500€ à la Bibliothèque Nationale de France.

En Ardèche, les Chevaliers de la Table ronde

Le manuscrit se rapporte à trois romans qui font partie du recueil des "Chevaliers de la Table ronde" (Gallimard). Il aurait été copié en Champagne, à la fin du XIIème ou au tout début du XIIIème siècle, quelques années seulement après la mort de Chrétien de Troyes (vers 1190). Il s'agit du plus ancien manuscrit dont on peut aujourd'hui disposer de l'auteur. Les romans que nous pouvons lire de Chrétien de Troyes de nos jours, sont basés sur des manuscrits plus tardifs, copiés et recopiés jusqu'à parfois commettre des erreurs.

"On sait qu'au Moyen-Âge, les copistes pouvaient introduire des erreurs, précise Laure Rioust de la BNF, voir réinterpréter les textes. Les philologues sont toujours à a recherche du texte pur, le plus proche possible de la version telle qu'elle a été composée par l'auteur lui-même." Il s'agit donc du manuscrit le plus fidèle des histoires imaginées, il y a 800 ans, par Chrétien de Troyes. Si bien que ces fragments ont permis de mettre à jour certains passages dans des éditions de "Perceval ou le Conte du Graal", "Yvain ou le Chevalier au lion" et "Cligès ou la Fausse Morte".

L'un des fragments, ici un extrait du roman "Cligès ou la Fausse Morte" - Maison Debaecque

Détériorés pendant ces années en tant que couverture, le manuscrit va être restauré par la Bibliothèque Nationale de France. Les feuillets sont actuellement conservés dans une salle sécurisée, dont la température et l'humidité sont contrôlés. Ils seront ensuite numérisés pour permettre au grand public d'avoir accès à ce trésor médiéval, sur le site de la BNF.