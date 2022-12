Ardèche : premier week-end d'ouverture pour la station de ski de la Chavade

Les scolaires et les habitués en ont profité mercredi, mais le premier week-end d'ouverture pour la station de ski de la Chavade en Ardèche c'est bien ce samedi. 25 à 30 centimètres de neige sont tombés : "on a pu préparer un terrain de jeu et il y a de quoi faire. On a une quarantaine de kilomètres en ski de fond, 35 km en raquettes, une piste de luge, et de belles photos à faire parce que les arbres sont chargés en neige" souligne Thierry Armand, le directeur de la station.

La Chavade ouvre toujours à peu près à cette date-là en décembre mais subit généralement un redoux qui l'oblige à fermer pour Noël. "Mais cette année on est plutôt optimiste" indique Thierry Armand, "parce que les prévisions météo à 15 jours nous annoncent plutôt du froid, donc on pense qu'on aura de la neige pour les vacances de Noël." De nouvelles chutes de neige sont annoncées mardi et mercredi. La Chavade n'est ouverte que les mercredis et les week-ends.

Dans la Drôme, Font-d'Urle, qui a ouvert le week-end dernier , étend le nombre de pistes accessibles : 85 km désormais. Les pistes de ski alpin elles devraient ouvrir le 17 décembre.