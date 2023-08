Ardèche : retour réussi pour Equiblues, "entre 13 et 14 000 spectateurs" en cinq jours

Philippe Lafont, l'organisateur du festival Equiblues à Saint-Agrève reste dans un premier temps modeste, "c'est ce qu'on avait escompté, même un petit peu plus". Le comptage n'est pas encore précis, mais il estime avoir vendu "13 à 14 000" billets lors de cette nouvelle édition du festival ardéchois de rodéo et de country music. Un retour réussi après cinq années d'absence, et même au-delà puisque "les précédents records étaient à 12 000" rappelle-t-il, "les trois rodéos ont été complets, les spectacles équestres et les concerts aussi".

ⓘ Publicité

La dernière édition d'Equiblues datait de 2018. Il a fallu cinq ans à Philippe Lafont et à une poignée de bénévoles pour relancer le festival, cinq années notamment pour construire un saloon de 700 mètres carré. "J'étais a peu près sûr que les gens seraient fidèles et reviendraient. Mais je ne pensais pas qu'on aurait autant de monde, franchement c'est une très très bonne surprise" finit-il par admettre.

À lire aussi Ardèche : le festival de rodéo et de country Equiblues de retour

Un beau succès, même "s'il y a des choses à améliorer. On a perdu quelques automatismes après cinq ans d'absence" estime l'organisateur. "On avait un peu peur de manquer de bénévoles et finalement, il y en avait à peu près 150, notamment des gens venus donner un coup de main alors qu'ils n'étaient pas inscrits. Tous ont fait du super boulot" félicite-t-il.