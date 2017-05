Ardèche : Saint-Georges-les-Bains veut racheter ses anciens thermes

Saint-Georges-les-Bains veut racheter ses "bains', l'ancienne station thermale de la commune dont l'activité a périclité peu à peu après la Première Guerre Mondiale. La commune est en négociation avec la propriétaire actuelle, l'Armée du Salut.

L'association l'Armée du Salut possède le Château, où elle a installé une maison de convalescence et où vivent une cinquantaine de malades. Mais elle est aussi propriétaire d'un vaste domaine de 10 hectares dont elle veut se séparer. Un domaine où se trouvent les anciens thermes de Saint-Georges-les-Bains.

Le bassin est alimenté par une source aux effets curatifs pour les maladies de peau. Ses propriétés auraient été découvertes au 12ème siècle. Ces thermes ont pu attirer jusqu'à 200 curistes par jour, et du beau monde parfois.

Le dernier Pape en Avignon est venu, la fille de la Marquise de Sévigné, et Napoléon . A l'époque, il s'appelait le lieutenant Bonaparte, il était à l'école d'artillerie de Valence, en 1787. Il venait ici pour soigner "la maladie du cavalier", une sorte de gale qu'ils avaient à force d'être à cheval. Robert Serve, président de l'association Autrefois Saint-Georges-les-Bains

Après la Première Guerre Mondiale, le domaine est racheté par un propriétaire privé: les habitants du village peuvent se baigner, les clients de l'hôtel attenant aussi. Mais l'activité diminue peu à peu. Quand l'Armée du Salut rachète en 1974, les thermes ne sont plus utilisés.

Le petit hôtel-restaurant attenant au bassin des thermes © Radio France - Nathalie Rodrigues

La mairie veut racheter aujourd'hui parce que c'est un bout du patrimoine de la commune.

Au conseil municipal, on veut que ce bien redevienne propriété de la commune parce que pour nous, il fait partie du patrimoine et il faut qu'il reste au Saint-Georgeois et Saint-Georgeoises. Bernard Berger, le maire.