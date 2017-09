Ardèche: trois cents jeunes sportifs avec Kevin Mayer

Le département de l'Ardèche a rassemblé ce mercredi quelques trois cents collégiens sur le site romain d'Alba-la-Romaine en Sud-Ardèche. Une journée pour tester de nombreux sports en présence du championnat du monde de décathlon dromardéchois Kévin Mayer.

Kevin Mayer est plutôt dans son élément. Le sport scolaire il le connaît bien, il en vient. C'est avec les cross organisé par l'UNSS, l'union nationale du sport scolaire que Kevin Mayer est venu à l'athlétisme.

Une journée sur un site romain

Le département a choisi le site romain d'Alba-la-Romaine en Sud-Ardèche pour organiser cette journée. Il n'y a plus sur ce site d'installations sportives antiques seulement une statue de l'empereur Trajan ou Hadrien représenté en costume de héros ou de sportif, c'est-à-dire nu. Mais les jeunes ont refait vivre le site. Il y avait des ateliers pour tester des sports: athlétisme, lancer du disque, escrime, course d'orientation et même pétanque.

Le jeu des selfies et autographes

Et puis il y avait l'atelier selfies et autographes parce que rencontrer Kevin Mayer pour les jeunes, c'est trop classe comme le dit Bettina. Le champion du monde de décathlon s'est prêté au jeu avec plaisir.

Je fais beaucoup de médias en ce moment mais s'éclater à faire du sport avec les jeunes c'est un plaisir explique Kevin Mayer