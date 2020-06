Ardèche : une passe à canoë dégradée à Lanas, les kayakistes appelés à la prudence

Si vous comptez faire du canoë à Lanas en Ardèche, n'essayez pas d'emprunter la glissière balisée, ce passage est très dangereux. Cette passe à canoë est interdite d'accès depuis 2018, car les conditions d’écoulement y sont dangereuses. C'est le système de sécurité qui empêche de l'emprunter qui a été cassé. Il pourrait s'agir d'un acte de vandalisme selon l'Etablissement public territorial du bassin versant de l’Ardèche (EPTB), il va porter plainte ce samedi à la gendarmerie.

La planchette en bois qui empêche l'accès a probablement été sciée selon l'EPTB; - EPTB

"Des agents de l’EPTB ont été dépêchés dès ce vendredi afin de mettre en place une signalétique et une sécurisation temporaire du site. Un dispositif plus pérenne ne pourra être mis en place que plus tard, quand les niveaux d’eau seront suffisamment descendus", détaille l'établissement.

Appel à la prudence

Le danger créé par cette dégradation est réel. Il est donc impératif de franchir le seuil à pied, par la rive gauche, en débarquant sur le banc de galets puis en ré-embarquant à l’aval. "A nos côtés, les loueurs de canoés sont particulièrement vigilants à cette question de sécurité", précise Pascal Bonnetain, Président de l’EPTB Ardèche.