En plus de la statue, un musée dédié à Johnny Hallyday devrait voir le jour d'ici un an. Une gerbe de fleur en forme de guitare est arrivée en Drôme-Ardèche hier, à Châteauneuf-du-Rhône, chez un fan. Elle a été offerte par l'Olympia lors des obsèques du chanteur.

Viviers, France

C'est une relique qui va s'installer en Ardèche. Cette guitare avec ses fleurs rouges trônait le jour de l'hommage à Johnny Hallyday, sur le perron de l'Eglise de la Madeleine à Paris. Elle a failli être vendue sur Le Bon Coin par un fan mal attentionné. Mais des proches du chanteur ont récupéré la guitare à temps, avant de la remettre à Joëlle et Manu, deux fans strasbourgeois. Des inconditionnels du chanteur : "C’est le dernier jour où on a pu le voir. Pour moi, c’est Johnny et c’est rien d’autre. Cette guitare est un morceau de notre Johnny."

La guitare sera bénie ce week-end. © Radio France - Victor Vasseur

Joëlle a la peau tatouée, des écussons cousus sur les vêtements, des bagues et des bracelets avec le nom du chanteur. Elle a vu plus de 500 concerts de Johnny. "Toutes les caméras du monde entier ont filmé cette guitare. Elle représente Johnny" assure Manu.

Les fleurs rouges ont disparu, Joëlle et Manu ont décidé de les remplacer par des fleurs bleues "comme les yeux de Johnny. Sa couleur préférée."

Joëlle et Manu, des fans de Johnny. © Radio France - Victor Vasseur

Une guitare bénie par le curé de Johnny

Cette guitare sera donc exposée dans le musée dédié à Johnny à Viviers, si toutefois le projet aboutit. Un rêve pour le drômois Pierre Regottaz : "cette guitare est là, c’est extraordinaire. Vous vous rendez compte ? C’est un hommage, c’est très émouvant. Cette guitare, elle a pleuré à la Madeleine. Ma statue, elle n’a pas pleuré."

La guitare en fleur ne restera pas tout de suite en Ardèche. Elle sera d'abord bénie le week-end prochain par "le curé des loubards" Guy Gilbert, présent lors des obsèques du chanteur à la Madeleine à Paris.

Joëlle, pour qui la guitare n'aurait jamais pu partir à Saint-Barth. © Radio France - Victor Vasseur