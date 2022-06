Ardéchoise : la grande fête du vélo est enfin de retour, les premiers coureurs partent ce mercredi matin

Les cyclistes de l'Ardéchoise sont enfin de retour, après deux éditions annulées à cause du covid. Depuis hier le village départ de Saint-Félicien est transformé en véritable ruche. La mairie est pavoisée avec des guirlandes jaunes et violettes aux couleurs de la course. Les terrasses des restaurants sont remplies et des dizaines de bénévoles s'activent dans le gymnase où les coureurs viennent retirer leurs dossards et leurs cadeaux de bienvenue.

Vélo accroché au balcon, fanions jaunes et violets, la mairie de Saint-Félicien est fin prête pour le retour de l'Ardèchoise © Radio France - Nathalie de Keyzer

Un peu plus de dix mille inscrits

Les premiers sportifs s'élancent ce mercredi pour l'Ardèche verte ou le parcours en quatre jours. la pandémie n'a rien changé, les fans de l'ambiance, de l'accueil, des paysages superbes et des cols redoutables pour les mollets sont au rendez vous. Marc est belge, il arrive de Spa et se réjouit de pouvoir enfin retirer son dossard : "on est inscrit depuis trois ans, enfin on va pouvoir faire l'Ardéchoise!". Avec ses copains il va pédaler pendant quatre jours et les fortes chaleurs l'inquiètent un peu : "moi je suis un gars du froid, des Ardennes, mais j'ai pris de la crème contre les brûlures. Et puis on va quand même prendre un peu notre temps enfin je dis ça mais on va quand même faire 500 km en quatre jours...on est un peu maso, mais on aime ca!" Juste avant les premiers départs de ce mercredi matin il y avait 10.015 inscrits, pas tout a fait assez pour que l'édition 2022 boucle son budget, mais les organisateurs gardent espoir : il est encore possible de s'inscrire jusqu'à vendredi.

Vélo électrique autorisé

La nouveauté 2022 de l'ardéchoise c'est de pouvoir s'inscrire sur l'Ardèche verte avec un vélo à assistance électrique. Près de deux cent coureurs ont sauté sur l'occasion comme Michel, ancien bénévole de l'Ardéchoise : " Pardon, mais j'ai 70 ans alors oui je me fait aider un peu ! Et puis ma femme elle voulait plus grimper, mais là avec le vélo électrique elle grimpe, elle grimpe !". Son ami marseillais ajoute : " à notre âge on n'a plus besoin de rien prouver et comme ça il reste le plaisir. On peut regarder les paysages sans avoir la tête baissée dans le guidon et surtout on est moins fatigués quand on rentre ".

Aubaine pour l'économie locale

Plus de dix mille cyclistes, ce sont autant de clients pour les gîtes, les chambres d'hôtes et les campings. Bernard et ses dix copains venus de Bretagne près de Rennes passent la semaine en Ardèche. Ils louent des emplacements et des bungalows au camping d'un village voisin, ils achètent leur ravitaillement dans les épiceries du coin et déjeunent dans les restaurants des villages traversés au fils de leurs sorties vélos. Juste avant d'aller retirer leur dossard ils sont attablés a la terrasse du Bistrot des Blondes tenu par Rachel et Caroline. C'est leur première année d'activité avec l'Ardéchoise et déjà les effets se font sentir : "ce mardi midi, j'ai fait quatre fois plus de clients que d'habitude." précise Caroline.

A la sortie du Village, Franck qui tient le camping "Domaine de Pierrageais" a les traits tirés de celui qui se démène depuis deux mois pour que tout soit parfait pour recevoir les campeurs : "c'est le pic de notre saison on reçoit prés de 400 personnes. C'est un vrai plus pour le chiffre d'affaire, ces deux ans passés sans l'Ardéchoise c'était très dur."

L'épreuve cycliste occupe tous les esprits dans le village, et a même sa place sur l'ardoise du bistrot. © Radio France - Nathalie de Keyzer

Ici, pas de manque de bénévoles

Alors qu'en sortie de pandémie de nombreuses associations manquent de bénévoles, l'Ardéchoise n'a pas ce problème. Ce sont 6.500 personnes qui sont mobilisées jusqu'à la fin de la semaine. Jean lui est chargé du repas que les cyclistes dégusteront samedi à la fin de l'épreuve reine : "quel plaisir de revoir enfin les cyclistes et j'ai même plus de bénévoles pour servir le repas que ce que j'avais demandé, c'est bien car avec les fortes chaleurs ils pourront tourner et se remplacer". Il faut dire que samedi midi c'est plus d'une tonne de ravioles qui seront servies et des centaines de kilos d'abricots. Il faudra bien ça pour restaurer les cyclistes qui vont endurer des températures voisines des 40 °C. Les organisateurs ont d'ailleurs renforcé les points d'eau à chaque col et installé par endroit des brumisateurs. Et pour polluer moins, désormais plus de bouteilles d'eau distribuées, mais des gourdes offertes aux cyclistes et des fontaines mises à disposition dans les villages pour qu'ils puissent s'hydrater autant que nécessaire. Les plus anciens coureurs se souviennent tout de même qu'en 2016 ils avaient roulé par 2 °C seulement le troisième samedi de juin au Gerbier de Jonc.