"Les nuits de Nemaus" vont réveiller les arènes de Nîmes au mois d'août

Après les Grands jeux romains, "les nuits de Nemaus". C'est le titre du nouveau spectacle qui aura lieu dans les arènes de Nîmes au mois d'août. Ce spectacle proposé par Culturespaces va retracer l'histoire de la ville, de l'Antiquité au 19e siècle. L'histoire en quatre actes, est racontée par Nemaus, le dieu protecteur de la ville. "Nemaus a traversé les époques et au soir de sa vie, raconte son histoire détaille Christophe Beth, le directeur de Culturespaces à Nîmes. À commencer par sa naissance dans l'Antiquité, l'âge adulte au Moyen-Âge, suivi de ses amours avec la belle Diane à l'époque de la Renaissance et des guerres de religion. On termine en beauté avec la vie quotidienne au 19e et l'invention du denim."

François 1er à Nîmes à deux reprises

Cette nouvelle création son et lumières met en scène 200 comédiens, danseurs et cascadeurs professionnels. Elle est agrémentée de projections d'images au sol et sur le mur d'enceinte, de spectacles équestres et de scènes plus intimistes. Le spectacle se base sur des faits historiques ou des récits comme le "Charroi de Nîmes", une chanson de geste écrite au 12e siècle. Il évoque aussi par exemple, la venue à Nîmes de François 1er en 1516 et en 1533. C'est le premier à avoir initié la restauration des monuments romains.

L'objectif : retenir en soirée les touristes, nombreux à visiter Nîmes en août. Ce n'était pas forcément le cas jusqu'ici, faute d'animation à cette période.

"Quand les touristes qui sont au bord de la mer ou dans les Cévennes peuvent avoir dans la journée, les musées climatisés et le soir, un spectacle dans les arènes, voilà qui va leur permettre de venir mais de rester."

32.000 spectateurs espérés

Pour ce nouveau spectacle, Culturespaces s'est appuyée sur la même équipe technique que pour les Grands jeux romains. À leur image, la société espère le pérenniser dans années à venir. Pour cette première édition, elle compte sur une fréquentation de 32.000 personnes. Sur la centaine de bénévoles présents, 90 ont déjà été recrutés. C'est encore possible de postuler jusqu'au 1er juin en écrivant à lesamisdenemaus@gmail.com.

"Les nuits de Nemaus" à découvrir dans les arènes de Nîmes, le 8, 9, 12 et 13 août à 21h30