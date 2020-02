Aeroscopia : la visite à l'intérieur de l'A380 repoussée à début mars

Toulouse, France

Grosse déception pour les vacances de février à Aéroscopia. Aeroscopia c'est ce musée aéronautique qui a ouvert ses portes en janvier 2015, à Blagnac, à proximité des usines Airbus. Un espace de 35.000 m2 où vous pouvez découvrir plein d'avions, les plus anciens, les plus prestigieux (le Concorde) ou les plus gros.

Airbus peaufine l'A380 pour que la visite soit parfaite

À partir du 19 février (comme les affiches l'annoncent partout à Toulouse) on devait visiter, pour la première fois au monde, un A380 dans un musée. Le tout premier modèle qui a servi aux essais. Finalement, le géant d'Airbus ne sera visitable qu’à partir de début mars. Airbus a eu plus de travail que prévu pour rendre l'avion visitable. Et puis il y a aussi la commission de sécurité de la préfecture qui doit passer quand tous les travaux sont finis.

La déception est grande pour les responsables du musée, d'autant que l'A380 doit attirer beaucoup de monde. Environ 200.000 personnes par an sont attendues pour une visite du plus gros avion civil de ligne au monde. Mais, la direction promet que tout devrait être prêt début mars. Et alors, la visite sera exceptionnelle avec un étage qui montre un avion fait pour les essais, et un autre qui permet une ballade dans l'avion et ses différentes classes.

Activités pendant les vacances

Tout au long des vacances de février, plusieurs activités au pilotage de drones, construction d’avions en LEGO ou encore visites contées.

Dimanche 23 février, pour clôturer les vacances, le musée accueille pour la première fois le concours régional d’avions en papier en partenariat avec la compagnie aérienne Japan Airlines. À la clé, un voyage au Japon pour participer à la finale internationale !