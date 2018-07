Argenton-sur-Creuse, France

C'est un concert particulier qui viendra clôturer ce dimanche le festival Debussy à Argenton-sur-Creuse : un concert d'imagination, donné par Jean-François Zygel. Seul sur scène, le pianiste improvisera en s'inspirant de l'œuvre du grand compositeur français du début du XXe siècle. Le musicien explique : "je vais prendre toutes les images qui caractérisent pour moi l'univers Debussy : son amour pour l'extrême-Orient, l'Espagne, le jazz, son amour de la nature. Je vais tenter de faire voyager le public".

Justement, proposer un concert dont les spectateurs ne connaissent pas le programme, n'est-ce-pas une démarche déroutante ? Pas Jean-François Zygel : "Pour moi, ce qui est déroutant c'est que dans un concert tout soit prévu à l'avance. Je me dis que _le concert doit rester quelque chose de vivant_, d'imprévu et d'imaginatif. Le public doit accepter de me faire confiance et me suivre pour découvrir ce qui va être créé sur le moment".

Le concert du jour tel que l'imagine Jean-François Zygel Copier

Le concert de Jean-François Zygel, Dans la tête de Debussy, est à 19h, dimanche 29 juillet, à la grande halle d'Argenton.