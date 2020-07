Argenton-sur-Creuse : joli succès pour le festival Debussy, malgré la crise sanitaire

Le festival Debussy s'est achevé ce dimanche 26 juillet à Argenton-sur-Creuse. La 9ème édition du festival de musique classique a bien eu lieu, malgré la crise sanitaire... Pour le plus grand plaisir des artistes et des spectateurs, qui ont répondu présents !

"Il fait beau, le cadre est très sympathique. Même s'il y a eu des restrictions dans la programmation à cause du Covid, ce qu'il reste, c'était formidable !", se réjouissent Christiane et Sylvette, installées dans les jardins de la Grenouille, où a lieu l’événement chaque année. "Trouver dans le déconfinement des possibilités de s'épanouir comme ça et de se régaler, ça fait du bien", estiment les deux amies, ravies de pouvoir profiter à nouveau des concerts.

Les artistes aussi affichent un grand sourire. Quel plaisir de retrouver le public, confie le harpiste Sylvain Blassel. "C'est mon premier concert d'après la 'fin du monde' !", sourit le musicien. "Ça fait beaucoup de bien, ça apporte un peu de réconfort dans cette période de crise qui est douloureuse. On se sent revivre !", estime celui qui est ravi de retrouver le lien avec son public.

Les bénévoles, les artistes, les spectateurs avaient un besoin fou de se retrouver. C'était quatre jours enchanteurs pour tout le monde

Les quatre jours de concerts de musique classique se sont donc déroulés en plein air, avec notamment la participation du pianiste improvisateur Jean-François Zygel, ou encore Marie Perbost, révélation lyrique des Victoires de la musique classique 2020. 2.000 mélomanes ont répondu présents lors du festival. "C'est moins que les autres années, mais parce que c'était une édition réduite. C'est très positif par rapport au nombre de concerts", se réjouit l'organisateur Clément Sapin.

Clément Sapin, organisateur du festival Debussy à Argenton-sur-Creuse © Radio France - Emeline Ferry

"La parade que l'on a eu pour respecter la réglementation sanitaire, c'est qu'on a demandé aux artistes des concerts payants de jouer deux fois. Donc deux séances, à deux horaires différents, qui étaient à peu près complètes. Les gens avaient ce besoin impératif de retrouver la musique, de se retrouver et de repartager ensemble", poursuit-il. "Les bénévoles, les artistes, les spectateurs avaient un besoin fou de se retrouver. C'était quatre jours enchanteurs pour tout le monde".

L'un des rares festivals maintenus cet été

Et pourtant, le festival aurait pu ne pas avoir lieu, à cause de la pandémie de coronavirus. "On a envisagé clairement d'annuler, parce qu'il y a eu vraiment une déferlante d'annulations durant le confinement, où tout semblait impossible à maintenir. On a attendu le maximum, et vers la première phase de déconfinement, on a pu décider de maintenir cette édition", explique Clément Sapin. "On avait plusieurs avantages de notre côté : d'abord on est en extérieur, on a eu peu d'artistes étrangers et on a une jauge assise". Il prépare désormais la prochaine édition : les 10 ans du festival qui auront lieu l'été prochain.