Argenton-sur-Creuse : la Bonne-Dame fait peau neuve

La Bonne-Dame d'Argenton-sur-Creuse est comme neuve. Sa dernière restauration datait de 1988. Elle était noircie par la pollution atmosphérique et les intempéries. Les échafaudages ont été récemment retirées. Depuis le 7 décembre, elle est de nouveau visible... et elle brille !

Perchée au plus haut point de la ville, la Bonne-Dame d'Argenton-sur-Creuse représente beaucoup pour la ville. **"**On parle de la Bonne Mère à Marseille, on parle de Notre-Dame-de-la-Garde à Lyon et on parle de la Bonne Dame à Argenton sur Creuse", dit fièrement le maire de la ville Vincent Millan. En haut de la citadelle médiévale, la Bonne Dame d'Argenton-sur-Creuse est éblouissante. Sa dorure est flambant neuve et ce n'est que le début pour le maire de la ville, "l'objectif, c'est qu'on solidifie les différents éléments de fragilité de cette chapelle. On a commencé par le plus symbolique, le plus important et le plus urgent. La statue en elle-même. Mais il y a effectivement des enjeux, principalement sur la toiture."

Les dons toujours possibles

La rénovation de cette statue de six mètres a été financée par des fonds publics, un don de l'association de la Bonne-Dame, mais aussi par des dons faits auprès de la Fondation du patrimoine, dont Laurence Fraissignes est déléguée départementale. " Le but de la fondation, c'est d'aider à préserver pour transmettre. Et là, le but, en l'occurrence pour la Bonne Dame, est atteint. Cette souscription a mobilisé 70 dons. En fait, le financement est pratiquement bouclé, mais il n'est pas encore tout à fait terminé."

Il est donc toujours possible de faire un don auprès de la Fondation du patrimoine pour que la Bonne-Dame continue de protéger les argents donnés mais aussi son patrimoine.